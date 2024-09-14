"Путешественник во времени" вернулся из 2671 года, чтобы предупредить людей об опасности

Эно Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своим новым прогнозом. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.

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Эно Аларик, самопровозглашенный путешественник во времени из 2671 года уверяет, что вернулся, чтобы предупредить человечество об опасности. Он выложил в TikTok видео, в котором рассказывает о пяти драматических событиях, которые произойдут в этом году.

Пользователь, известный под ником radianttimetraveller, набрал более 900 000 подписчиков за посты о предполагаемых будущих событиях. Ранее Эно уже предупреждал о столкновении планет-близнецов с Землей, прилете инопланетян и даже о начале Третьей мировой войны.

В последнем своем посте он рассказывает о пяти событиях, которые произойдут до конца этого года.

"Многие из вас все еще не верят, что я настоящий путешественник во времени, поэтому запомните эти пять событий, которые произойдут в последние месяцы 2024 года", — начал он свое видео.

Затем Эно сделал первое необычное заявление. По его словам, жирафы размером с небоскреб и другие огромные животные будут найдены в Австралии. Он заявил, что это произойдет уже на следующей неделе, 20 сентября.

"Большие версии 70 различных видов животных найдены в скрытой части Австралии. Среди них — 3-футовые пауки, 60-футовые бабочки и даже жирафы высотой с небоскреб", — говорит он.

Вслед за этим он предположил, что 23 октября мы узнаем о возможной гибели человечества из-за энергии, излучаемой Солнцем.

"Солнце испускает редкий и неизвестный тип энергии, который позволяет людям увидеть, как они уходят из жизни. Это происходит с миллионами людей каждый день в течение примерно трех месяцев, некоторые узнают, что они никогда не умирают и обретают бессмертие", — отметил предполагаемый путешественник во времени.

По мнению Эно солнце излучает энергию, которая может погубить человечество Фото: NASA

Эно также вспомнил о мире знаменитостей и рассказал, что 25 октября вернется музыкант, которого мы все считаем мертвым.

"Очень известная знаменитость выходит на свободу и рассказывает, что инсценировал свой уход из жизни. Он был известен как "легенда" и станет самым известным человеком на Земле, когда вернется к созданию музыки", — заявил он.

В конце он рассказывает еще о двух событиях, которые вызывают наибольшее беспокойство: он утверждает, что Солнце исчезнет на неделю, а затем будет найден инопланетный артефакт, от которого исходит болезнь, не имеющая лечения.

Ранее Фокус сообщал, что "живой Нострадамус" утверждает, что к Земле приближается огромный астероид. Атос Саломе считает, что космическое тело должно пролететь мимо Земли в течение нескольких дней. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностями, которые помогают ему видеть будущее.

Также стало известно, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.