"Мандрівник у часі" повернувся з 2671 року, щоб попередити людей про небезпеку

Ено Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїм новим прогнозом. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.

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Ено Аларік, самопроголошений мандрівник у часі з 2671 року запевняє, що повернувся, щоб попередити людство про небезпеку. Він виклав у TikTok відео, в якому розповідає про п'ять драматичних подій, які відбудуться цього року.

Користувач, відомий під ніком radianttimetraveller, набрав понад 900 000 підписників за пости про ймовірні майбутні події. Раніше Ено вже попереджав про зіткнення планет-близнюків із Землею, приліт інопланетян і навіть про початок Третьої світової війни.

В останньому своєму пості він розповідає про п'ять подій, які відбудуться до кінця цього року.

"Багато хто з вас усе ще не вірить, що я справжній мандрівник у часі, тож запам'ятайте ці п'ять подій, які відбудуться в останні місяці 2024 року", — почав він своє відео.

Потім Ено зробив першу незвичайну заяву. За його словами, жирафи розміром з хмарочос та інші величезні тварини будуть знайдені в Австралії. Він заявив, що це станеться вже наступного тижня, 20 вересня.

"Великі версії 70 різних видів тварин знайдені в прихованій частині Австралії. Серед них — 3-футові павуки, 60-футові метелики й навіть жирафи заввишки з хмарочос", — каже він.

Слідом за цим він припустив, що 23 жовтня ми дізнаємося про можливу загибель людства через енергію, випромінювану Сонцем.

"Сонце випускає рідкісний і невідомий тип енергії, який дає змогу людям побачити, як вони йдуть із життя. Це відбувається з мільйонами людей щодня протягом приблизно трьох місяців, деякі дізнаються, що вони ніколи не вмирають і знаходять безсмертя", — зазначив ймовірний мандрівник у часі.

На думку Ено сонце випромінює енергію, яка може погубити людство Фото: NASA

Ено також згадав про світ знаменитостей і розповів, що 25 жовтня повернеться музикант, якого ми всі вважаємо мертвим.

"Дуже відома знаменитість виходить на свободу і розповідає, що інсценував свій відхід із життя. Він був відомий як "легенда" і стане найвідомішою людиною на Землі, коли повернеться до створення музики", — заявив він.

Наприкінці він розповідає ще про дві події, які викликають найбільше занепокоєння: він стверджує, що Сонце зникне на тиждень, а потім буде знайдено інопланетний артефакт, від якого походить хвороба, що не має лікування.

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" стверджує, що до Землі наближається величезний астероїд. Атос Саломе вважає, що космічне тіло повинно пролетіти повз Землю протягом декількох днів. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

Також стало відомо, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.