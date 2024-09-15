Мужчина прожил 26 лет с куском конструктора в носу: теперь у него уникальное обоняние (фото)

Энди Нортону удалось достать инородное тело после восьми месяцев ежеутреннего промывания носа в душе.

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32-летний Энди Нортон, в носу которого застрял кусок Lego, спустя 26 лет наконец-то его достал. Мужчина из Феникса (Аризона, США) утверждает, что теперь может чувствовать даже запахи цветов. Об этом пишет издание Daily Star.

Нортон запихнул Lego себе в нос во время игры в шестилетнем возрасте. Тогда парень думал, что его маме удалось достать все частицы конструктора, впрочем, это оказалось не так.

После этого случая Энди начал испытывать проблемы с дыханием, из-за чего ему поставили диагноз "астма" и "апноэ сна". Врачи советовали пациенту высморкаться во влажной среде, чтобы облегчить боль от синусита.

Нортон запихнул Lego себе в нос во время игры в шестилетнем возрасте Фото: Buzău County Museum

Так продолжалось бы и дальше, если бы однажды из носа американца не вылетел осколок детали из конструктора.

"Теперь я чувствую запах красок. Сегодня высморкался в душе, и вдруг выдул кубик Lego, который пролежал в моем носу по меньшей мере 26 лет. Даже не знаю, что об этом думать", — написал он в Instagram.

По словам Энди, его мать с помощью пинцета вытащила все детали Lego из его носа, но одна деталь, похоже, была настолько маленькой и незаметной, что оставалась там на протяжении всех этих лет.

Лишь после восьми месяцев ежеутреннего промывания носа в душе посторонний предмет удалось достать.

"Честно говоря, мне показалось, что из носа вышла пробка — почувствовал огромное облегчение. Теперь могу сделать глубокий вдох через нос, не чувствуя никаких ограничений", — добавляет он.

Нортон отметил, что планирует хранить фигурку из конструктора на память.

Напомним, ранее Фокус писал, что впервые в истории спрос на игрушки со стороны взрослых превысил спрос на игрушки среди детей дошкольного возраста. Продажи для такой категории покупателей на игрушечном рынке составили с января по апрель 1,5 миллиарда долларов.

А вот 35-летний рыбак Ричард Уэст из Плимута (Англия) плавал на своем тральщике у корнуольского побережья и неожиданно выловил первую в своем роде игрушечную акулу из конструктора Lego.