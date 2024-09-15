Чоловік прожив 26 років з шматком конструктора в носі: тепер у нього унікальний нюх (фото)

Енді Нортону вдалося дістати сторонній предмет після восьми місяців щоранкового промивання носа в душі.

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32-річний Енді Нортон, в носі якого застряг шматок Lego, через 26 років нарешті його дістав. Чоловік з Фенікса (Аризона, США) стверджує, що тепер може відчувати навіть запахи кольорів. Про це пише видання Daily Star.

Нортон запхнув Lego собі у ніс під час гри в шестирічному віці. Тоді хлопчина думав, що його мамі вдалося дістати всі частинки конструктора, втім це виявилось не так.

Після цього випадку Енді почав відчувати проблеми з диханням, через що йому поставили діагноз "астма" та "апное сну". Лікарі радили пацієнтові висякатися у вологому середовищі, щоб полегшити біль від синуситу.

Нортон запхнув Lego собі у ніс під час гри в шестирічному віці Фото: Buzău County Museum

Так тривало б й надалі, якби одного дня з носа американця не вилетів уламок деталі з конструктора.

"Тепер я відчуваю запах фарб. Сьогодні висякався в душі, і раптом видув кубик Lego, який пролежав у моєму носі щонайменше 26 років. Навіть не знаю, що про це думати", — написав він в Instagram.

За словами Енді, його мати за допомогою пінцета витягла всі деталі Lego з його носа, але одна деталь, схоже, була настільки маленькою та непомітною, що залишалась там упродовж всіх цих років.

Лише після восьми місяців щоранкового промивання носа в душі сторонній предмет вдалося дістати.

"Чесно кажучи, мені здалося, що з носа вийшла пробка — відчув величезне полегшення. Тепер можу зробити глибокий вдих через ніс, не відчуваючи жодних обмежень", — додає він.

Нортон зазначив, що планує зберігати фігурку з конструктора на пам'ять.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вперше в історії попит на іграшки з боку дорослих перевищив попит на іграшки серед дітей дошкільного віку. Продажі для такої категорії покупців на іграшковому ринку склали із січня по квітень 1,5 мільярда доларів.

А от 35-річний рибалка Річард Вест з Плімута (Англія) плавав на своєму тральнику біля корнуольського узбережжя й несподівано виловив першу в своєму роді іграшкову акулу з конструктора Lego.