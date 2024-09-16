Городская легенда: как появился "Тонкий дом" стоимостью 1,25 млн долларов (фото)

Репутация необычного здания превосходит его скромные размеры. Последний раз дом, окутанный городскими легендами, был продан за 1,25 миллиона долларов.

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Знаменитый бостонский "Тонкий дом" (США), который является самым узким в городе, возможно, был построен вовсе не ради мести, как думали раньше. Появились новые подробности о его появлении. Об этом пишет Bussines Insider.

Всплывшая статья 1920-х годов и исторические материалы пролили свет на историю строительства необычного дома.

Популярная городская легенда утверждает, что здание шириной 10 футов (3 метра), которое последний раз продавалось в 2021 году, было построено после того, как солдат, вернувшись с Гражданской войны (12 апр. 1861 г. – 9 апр. 1865 г.), обнаружил, что его брат построил дом, занявший большую часть земли, которую они должны были поделить поровну. Чтобы отомстить своему эгоистичному брату, ветеран построил необычное здание, чтобы перекрыть доступ солнечного света к собственности члена семьи.

Площадь необычной постройки составляет около 1 165 квадратных футов (108 квадратных метров) Фото: Atlantic Visuals

Однако издание Bussines Insider отмечает, что внимательный взгляд на статью в Boston Globe 1920-х годов, в которой этот дом назывался "Домом злобы", позволяет предположить, что он был построен во время земельного спора во время Американской революции между жителями, которые, образно говоря, находились по разные стороны баррикад. Однако даже это может оказаться неправдой: неизвестный автор ссылается на карту, хранящуюся в Бостонском обществе, которая показывает, что здание было построено только после 1874 года, и это "опровергает старую легенду".

На карте 1852 года, хранящейся в Бостонской публичной библиотеке, изображены пустующие участки земли по адресам 44, 46 и 48 Халл-стрит, а по обновленным данным к 1874 году под именем Томаса Касвелла были зарегистрированы уже четыре дома. Изучение карты 1888 года, хранящейся в Гарвардской библиотеке, позволяет предположить, что владелец дома номер 46 застроил его между 1875 и 1888 годами.

В Бостонской публичной библиотеке также есть фотография 1875 года, на которой изображены элементы экстерьера — например, оконные рамы и сайдинг. Они соответствуют тем, что осталось на "Тонком доме" сегодня, отмечает издание. Фотография может указывать на то, что соседнее здание не было построено отдельно. Все дома были построены из дерева до того, как их переделали, используя кирпич.

Вход в здание находится в переулке, расположенном рядом Фото: Atlantic Visuals

Площадь необычной постройки составляет около 1 165 квадратных футов (108 квадратных метров). В задней части он уменьшается до 9,25 футов в ширину (2,7 метра). Дом высотой в четыре этажа не имеет парадной входной двери — только четыре огромных окна, которые видны с обочины. Вход в здание находится в переулке, расположенном рядом.

Его репутация, должно быть, превосходит его небольшие размеры: в 2021 году он был продан за 1,25 миллиона долларов.

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