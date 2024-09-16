Отец требует компенсацию: сотрудники больницы совершили ошибку, перепутав новорожденных

Мужчина, который заподозрил ошибку со стороны медицинского учреждения, потребовал проведения анализов крови и ДНК. Результаты показали, что его дочь действительно подменили другим ребенком.

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Шокирующий случай подмены младенцев в одной из больниц Таиланда привел к тому, что мужчина обнаружил, что его новорожденную дочь "подменили" другим ребенком. Об этом пишет The Thaiger.

Медицинское заведение признало ошибку, сотрудники исправили свои действия и назначили встречу для обсуждения компенсации семьям, которые были вовлечены в этот инцидент.

Мужчина заметил проблему, когда его новорожденная дочь стала выглядеть иначе после того, как ее разлучили с матерью по медицинским показаниям. Ребенок, который был доставлен в отделение интенсивной терапии из-за учащенного дыхания, выглядел иначе, чем на фотографиях, сделанных перед выпиской из больницы.

Это заставило отца потребовать проведения анализов крови и ДНК, которые показали, что его дочь действительно подменили бирманским ребенком. После этого больница принесла извинения и предложила специальные права на медицинское обслуживание.

Шокирующий инцидент с подменой ребенка произошел в одной из больниц Таиланда Фото: KhaoSod

Подробности инцидента стали известны 15 сентября, когда о нем сообщили в социальных сетях. Советник министра здравоохранения Таиланда Танакрит Джитарерат подтвердил ошибку больницы.

В больнице подозревают, что путаница произошла во время обычного осмотра. Сегодня в медицинском учреждении организовали встречу с родителями, чтобы обсудить компенсацию. Отец потребовал 200 000 батов (250 тысяч гривен), которая должна быть разделена с бирманской семьей.

Этот инцидент вызвал возмущение и беспокойство по поводу больничных процедур и безопасности пациентов. Больница принесла извинения и пообещала усовершенствовать свои протоколы, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Переживания отца по поводу случившегося свидетельствуют о том, что подобные ошибки могут нанести серьезный эмоциональный удар по семьям.

Ранее Фокус сообщал, что отец создал лекарство, чтобы спасти своего сына от смертельного заболевания. Терри Пироволакис услышал от врачей, что его сын по имени Майкл никогда не сможет ходить или говорить и будет нуждаться в поддержке до конца жизни. Однако отец не стал опускать руки.

Также стало известно, что мужчина хочет назвать дочь в честь детали автомобиля. Будущая мама рассказала, что они с мужем ждут ребенка и были рады узнать, что у них будет девочка. Однако при выборе имени возникли проблемы так как мужчина не хочет идти на уступки.