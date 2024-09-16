Батько вимагає компенсацію: співробітники лікарні зробили помилку, переплутавши новонароджених

Чоловік, який запідозрив помилку з боку медичного закладу, зажадав проведення аналізів крові та ДНК. Результати показали, що його доньку справді підмінили іншою дитиною.

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Шокуючий випадок підміни немовлят в одній із лікарень Таїланду призвів до того, що чоловік виявив, що його новонароджену доньку "підмінили" іншою дитиною. Про це пише The Thaiger.

Медичний заклад визнав помилку, співробітники виправили свої дії й призначили зустріч для обговорення компенсації сім'ям, які були залучені в цей інцидент.

Чоловік помітив проблему, коли його новонароджена дочка почала виглядати інакше після того, як її розлучили з матір'ю за медичними показаннями. Дитина, яку доставили у відділення інтенсивної терапії через прискорене дихання, мала інший вигляд, ніж на фотографіях, зроблених перед випискою з лікарні.

Це змусило батька вимагати проведення аналізів крові та ДНК, які показали, що його дочку дійсно підмінили бірманською дитиною. Після цього лікарня попросила вибачення і запропонувала спеціальні права на медичне обслуговування.

Шокуючий інцидент із підміною дитини стався в одній із лікарень Таїланду Фото: KhaoSod

Подробиці інциденту стали відомі 15 вересня, коли про нього повідомили в соціальних мережах. Радник міністра охорони здоров'я Таїланду Танакріт Джітарерат підтвердив помилку лікарні.

У лікарні підозрюють, що плутанина сталася під час звичайного огляду. Сьогодні в медичному закладі організували зустріч із батьками, щоб обговорити компенсацію. Батько зажадав 200 000 батів (250 тисяч гривень), яка має бути розділена з бірманською сім'єю.

Цей інцидент викликав обурення і занепокоєння з приводу лікарняних процедур і безпеки пацієнтів. Лікарня вибачилася і пообіцяла вдосконалити свої протоколи, щоб запобігти подібним помилкам у майбутньому. Переживання батька з приводу того, що трапилося, свідчать про те, що подібні помилки можуть завдати серйозного емоційного удару по сім'ях.

Раніше Фокус повідомляв, що батько створив ліки, щоб врятувати свого сина від смертельного захворювання. Террі Піроволакіс почув від лікарів, що його син на ім'я Майкл ніколи не зможе ходити або говорити і потребуватиме підтримки до кінця життя. Однак батько не став опускати руки.

Також стало відомо, що чоловік хоче назвати доньку на честь деталі автомобіля. Майбутня мама розповіла, що вони з чоловіком чекають на дитину і були раді дізнатися, що у них буде дівчинка. Однак під час вибору імені виникли проблеми, оскільки чоловік не хоче йти на поступки.