Можно выиграть 1000 евро: в Испании сотни людей приходят посмотреть, как испражняются ослы

Все 500 пронумерованных участков были выкуплены. Слоган конкурса: "Никогда еще задница не давала вам так много".

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На курорте Бенидорм испанской провинции Аликанте сотни местных жителей и туристов собрались, чтобы сделать ставки на то, сходит ли осел в туалет. Об этом пишет британское издание Mirror.

Пользовательница YouTube под ником Benidorm by Ana выложила видео, объясняющее этот необычный обычай, назвав его "одной из самых странных традиций во всем мире".

Ана объяснила, что во время "Caga de la Burra", что буквально переводится как "Ослиные какашки", зрители окружают свободно гуляющего осла, изолированного в зоне, разделенной на множество небольших пронумерованных секций.

Участники ставят €10 на эти пронумерованные зоны и могут выиграть €1000, если правильно угадают участок, который будет украшен ослиным навозом.

Если осел делает свои дела на нескольких участках, приз достается тому, на чьем участке больше всего этого дела.

Впервые мероприятие было проведено в Бенидорме в 2014 году. Его отменили в начале пандемии, но возобновили в 2021 году.

Данное событие под девизом "Никогда еще задница не давала вам так много", оказалось необычайно популярно, ведь все 500 пронумерованных участков были выкуплены.

Напомним, в Калифорнии нашли пропавшего пять лет назад домашнего осла Дизеля. Как оказалось, животное прибилось к лосям.

Также мы писали, что в Испании поймали туриста, который в погоне за лайками в соцсетях портил наскальные рисунки.