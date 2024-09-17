Гибрид собаки и лисы: машина сбила неизвестного науке дикого зверя (фото)

Ветеринары сначала не могли выяснить, что это за существо, поэтому назначили генетическую экспертизу. Лишь недавно появились долгожданные результаты исследования.

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Ученые заявляют, что нашли новую породу зверя — "догсим". Это нечто среднее между собакой и лисой. Животное, которое лает, как пес, и любит играть с игрушками, доставили в ветеринарную больницу Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии после того, как его сбила машина в 2021 году. Об этом пишет издание The Mirror.

Озадаченные ветеринары сначала не могли выяснить, что это за существо, поэтому назначили генетическую экспертизу. Лишь недавно появились долгожданные результаты, которые свидетельствуют, что в руки ученых действительно попал первый в истории гибрид собаки и лисы.

Ветеринары сначала не могли понять, что это за существо Фото: Flávia Ferrari

"Догсим" имеет общие черты обоих животных — большие заостренные уши, густую шерсть и длинную заостренную морду. В питании, по словам ученых, предпочитает живых грызунов. Сначала существо настороженно относилось к людям, но не было настолько агрессивным, как можно было бы ожидать от дикого зверя.

К сожалению, уникальный представитель гибридной породы по неизвестным причинам умер в начале этого года.

"Это удивительное животное — гибрид лисы и собаки. Не такой послушный, как собака, но и не агрессивный — предпочитал держаться подальше от людей. В больнице, как по мне, он чувствовал себя в большей безопасности", — рассказывает зоозащитница Флавия Феррари.

С помощью генетических тестов удалось определить, что животное имело 76 хромосом, переданных от представителей разных видов. Исследователи считают, что матерью гибрида была лиса, а отцом — домашняя собака неопределенной породы.

"Догсима" пришлось кастрировать в рамках лечения, но ученые считают, что он мог размножаться.

Уникальный представитель гибридной породы по неизвестным причинам умер в начале этого года Фото: Flávia Ferrari

Бруна Еленара Шинвельски из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, которая проводила опыты на животном, рассказывает: "В нашем исследовании зафиксирован первый случай такой гибридизации".

Результаты анализов опубликованы в журнале Animals. Авторы исследования отмечают, что это далеко не первый случай, когда домашние собаки скрещиваются с дикими зверями, в частности койотами, волками и динго, но это происходило в пределах одной биологической группы.

Напомним, ранее Фокус писал, что Мелисса Ким нашла "собаку" на обочине дороги в Омаге (Северная Ирландия), но позже с ужасом осознала, что на самом деле это дикий зверь. Женщина забрала животное к себе домой, но оно вело себя довольно "злобно".

Кроме того, пользовательница социальной платформы Reddit на одном из тематических форумов Casual UK рассказала удивительную историю о том, как случайно нашла у себя дома дикое животное, совсем не похожее на ее рыжего кота.