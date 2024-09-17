Гибрид собаки и лисы: машина сбила неизвестного науке дикого зверя (фото)
Ветеринары сначала не могли выяснить, что это за существо, поэтому назначили генетическую экспертизу. Лишь недавно появились долгожданные результаты исследования.
Ученые заявляют, что нашли новую породу зверя — "догсим". Это нечто среднее между собакой и лисой. Животное, которое лает, как пес, и любит играть с игрушками, доставили в ветеринарную больницу Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии после того, как его сбила машина в 2021 году. Об этом пишет издание The Mirror.
Озадаченные ветеринары сначала не могли выяснить, что это за существо, поэтому назначили генетическую экспертизу. Лишь недавно появились долгожданные результаты, которые свидетельствуют, что в руки ученых действительно попал первый в истории гибрид собаки и лисы.
"Догсим" имеет общие черты обоих животных — большие заостренные уши, густую шерсть и длинную заостренную морду. В питании, по словам ученых, предпочитает живых грызунов. Сначала существо настороженно относилось к людям, но не было настолько агрессивным, как можно было бы ожидать от дикого зверя.
К сожалению, уникальный представитель гибридной породы по неизвестным причинам умер в начале этого года.
"Это удивительное животное — гибрид лисы и собаки. Не такой послушный, как собака, но и не агрессивный — предпочитал держаться подальше от людей. В больнице, как по мне, он чувствовал себя в большей безопасности", — рассказывает зоозащитница Флавия Феррари.
С помощью генетических тестов удалось определить, что животное имело 76 хромосом, переданных от представителей разных видов. Исследователи считают, что матерью гибрида была лиса, а отцом — домашняя собака неопределенной породы.
"Догсима" пришлось кастрировать в рамках лечения, но ученые считают, что он мог размножаться.
Бруна Еленара Шинвельски из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, которая проводила опыты на животном, рассказывает: "В нашем исследовании зафиксирован первый случай такой гибридизации".
Результаты анализов опубликованы в журнале Animals. Авторы исследования отмечают, что это далеко не первый случай, когда домашние собаки скрещиваются с дикими зверями, в частности койотами, волками и динго, но это происходило в пределах одной биологической группы.
Напомним, ранее Фокус писал, что Мелисса Ким нашла "собаку" на обочине дороги в Омаге (Северная Ирландия), но позже с ужасом осознала, что на самом деле это дикий зверь. Женщина забрала животное к себе домой, но оно вело себя довольно "злобно".
Кроме того, пользовательница социальной платформы Reddit на одном из тематических форумов Casual UK рассказала удивительную историю о том, как случайно нашла у себя дома дикое животное, совсем не похожее на ее рыжего кота.