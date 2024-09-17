Гібрид собаки та лисиці: машина збила невідомого науці дикого звіра (фото)

Ветеринари спершу не могли з'ясувати, що це за істота, тож призначили генетичну експертизу. Лише нещодавно з’явились довгоочікувані результати дослідження.

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Вчені заявляють, що знайшли нову породу звіра — "догсім". Це щось середнє між собакою та лисицею. Тварину, яка гавкає, як пес, і любить гратися з іграшками, доставили до ветеринарної лікарні Федерального університету Ріо-Гранде-ду-Сул у Бразилії після того, як її збила машина у 2021 році. Про це пише видання The Mirror.

Спантеличені ветеринари спершу не могли з'ясувати, що це за істота, тож призначили генетичну експертизу. Лише нещодавно з’явились довгоочікувані результати, які засвідчують, що в руки науковців справді потрапив перший в історії гібрид собаки та лисиці.

Ветеринари спершу не могли зрозуміти, що це за істота Фото: Flávia Ferrari

"Догсім" має спільні риси обох тварин — великі загострені вуха, густу шерсть та довгу загострену морду. У харчуванні, за словами вчених, віддає перевагу живим гризунам. Спершу істота насторожено ставилась до людей, але не була настільки агресивною, як можна було б очікувати від дикого звіра.

На жаль, унікальний представник гібридної породи з невідомих причин помер на початку цього року.

"Це дивовижна тварина — гібрид лисиці та собаки. Не такий слухняний, як собака, але й не агресивний — вважав за краще триматися якомога далі від людей. У лікарні, як на мене, він відчував себе в більшій безпеці", — розповідає зоозахисниця Флавія Феррарі.

За допомогою генетичних тестів вдалось визначити, що тварина мала 76 хромосом, переданих від представників різних видів. Дослідники вважають, що матір'ю гібрида була лисиця, а батьком — домашній собака невизначеної породи.

"Догсіма" довелось каструвати в рамках лікування, але науковці вважають, що він міг розмножуватися.

Унікальний представник гібридної породи з невідомих причин помер на початку цього року Фото: Flávia Ferrari

Бруна Еленара Шинвельскі з Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Сул, яка проводила досліди на тварині, розповідає: "У нашому дослідженні зафіксовано перший випадок такої гібридизації".

Результати аналізів опубліковані в журналі Animals. Автори дослідження зазначають, що це далеко не перший випадок, коли домашні собаки схрещуються з дикими звірами, зокрема койотами, вовками та динго, але це відбувалося в межах однієї біологічної групи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Мелісса Кім знайшла "собаку" на узбіччі дороги в Омазі (Північна Ірландія), але пізніше із жахом усвідомила, що насправді це дикий звір. Жінка забрала тварину до себе додому, але та поводилася досить "злісно".

Крім того, користувачка соціальної платформи Reddit на одному з тематичних форумів Casual UK розповіла дивовижну історію про те, як випадково знайшла в себе вдома дику тварину, зовсім не схожу на її рудого кота.