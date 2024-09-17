Женщина нашла в своей ванной вход в тайную комнату: что она увидела внутри (фото)

С трудом протиснувшись сквозь проем, американка начала исследовать тайное помещение и быстро поняла, что это совсем другая квартира.

Related video

Американка из Нью-Йорка испугалась, когда обнаружила за зеркалом в ванной комнате вход в тайную комнату. Долгое время ее настораживал поток холодного воздуха в квартире, поэтому однажды женщина решила найти его источник. Подробнее об этой удивительной истории она рассказала на одном из тематических форумов в Reddit.

"Мне постоянно очень холодно в нью-йоркской квартире — неважно, какая температура снаружи. Захожу в ванную комнату и чувствую, как на меня дует воздух. Поскольку там нет вентиляции или чего-то подобного, я начала искать причину. Сняв зеркало со стены, увидела там огромную дыру", — рассказывает автор видео.

Женщина решила пролезть сквозь щель в стене, чтобы посмотреть, что находится на другой стороне. С трудом протиснувшись сквозь отверстие, она начала исследовать тайное помещение и быстро поняла, что это совсем другая квартира: внутри хранились пустые коробки и разбросанные мешки для мусора.

"Здесь холодно! Ого, это совсем другая квартира", — комментирует увиденное американка, отметив, что утром арендодатель получит от нее "интересный" телефонный звонок.

Один из пользователей сети под ее постом написал: "На вашем месте я бы молчал и имел бы двухместную квартиру бесплатно. Тем более, если оно практически замуровано и никто об этом не знает!";

Другой юзер спросил: "Это одностороннее зеркало?";

Третий вспомнил история своего товарища: "Я когда-то знал парня, который купил старое офисное здание. Вскоре он понял, что там не хватает места и обнаружил притон 1920-х годов";

"WTF! Это правда? Если да, то я бы тайно занял эту квартиру. Судя по всему, вы увеличили свою жилую площадь более чем вдвое. Что в этом плохого?" — спросил еще один участник обсуждения.

Женщина нашла вход в тайную комнату Фото: TikTok

Напомним, студенты университета были поражены, когда открыли таинственную дверь в своей комнате в общежитии и увидели жуткую сцену, как из фильма ужасов. На стене тайного тайника они увидели отпечатки рук, размазанные фальшивой кровью, и короткую надпись.

А вот в британском селе Норбери местные жители нашли в кустарниках заброшенный дом, куда после смерти последних владельцев, то есть с прошлого века, никто не заходил. Создается впечатление, что там остановилось время.