Жінка знайшла у своїй ванній вхід у таємну кімнату: що вона побачила всередині (фото)

Насилу протиснувшись крізь отвір, американка почала досліджувати таємне приміщення й швидко зрозуміла, що це зовсім інша квартира.

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Американка з Нью-Йорка злякалась, коли виявила за дзеркалом у ванній кімнаті вхід до таємної кімнати. Довгий час її насторожував потік холодного повітря у квартирі, тож одного дня жінка вирішила знайти його джерело. Детальніше про цю дивовижну історію вона розповіла на одному з тематичних форумів у Reddit.

"Мені постійно дуже холодно у нью-йоркській квартирі — неважливо, яка температура зовні. Заходжу до ванної кімнати й відчуваю, як на мене дме повітря. Оскільки там немає вентиляції чи чогось подібного, я почала шукати причину. Знявши дзеркало зі стіни, побачила там величезну діру", — розповідає авторка відео.

Жінка вирішила пролізти крізь щілину в стіні, аби побачити, що знаходиться на іншому боці. Насилу протиснувшись крізь отвір, вона почала досліджувати таємне приміщення й швидко зрозуміла, що це зовсім інша квартира: всередині зберігались порожні коробки та розкидані мішки для сміття.

"Тут холодно! Ого, це зовсім інша квартира", — коментує побачене американка, зазначивши, що вранці орендодавець отримає від неї "цікавий" телефонний дзвінок.

Один з користувачів мережі під її дописом написав: "На вашому місці я б мовчав й мав би двомісну квартиру безкоштовно. Тим більше, якщо воно практично замуроване і ніхто про це не знає!";

Інший юзер запитав: "Це одностороннє дзеркало?";

Третій згадав історія свого товариша: "Я колись знав хлопця, який купив стару офісну будівлю. Незабаром він зрозумів, що там не вистачає місця і виявив притон 1920-х років";

"WTF! Це правда? Якщо так, то я б таємно зайняв цю квартиру. Судячи з усього, ви збільшили свою житлову площу більш ніж удвічі. Що в цьому поганого?" — запитав ще один учасник обговорення.

Жінка знайшла вхід у таємну кімнату Фото: TikTok

Нагадаємо, студенти університету були вражені, коли відчинили таємничі двері у своїй кімнаті в гуртожитку й побачили моторошну сцену, наче з фільму жахів. На стіні таємної схованки вони побачили відбитки рук, розмазані фальшивою кров'ю, і короткий напис.

А от у британському селі Норбері місцеві жителі знайшли у чагарниках покинутий будинок, куди після смерті останніх власників, тобто з минулого віку, ніхто не заходив. Складається враження, що там зупинився час.