Как правильно есть бургеры не испачкавшись: шеф-повар раскрыл лайфхак (видео)

Хотя большинство из нас согласится, что бургеры — одно из самых простых в приготовлении блюд, оказывается, мы всю жизнь ели их неправильно.

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Бургеры, которые теперь подают и в модных ресторанах, самая коварная еда. Кажется, их невозможно съесть, не растеряв половину начинки и не заляпавшись соусом. Но шеф-повар Макс Клименко рассказал, как можно минимизировать ущерб, пишет Daily Star.

Видимо, мы все неправильно едим бургеры, и один влиятельный гурман считает, что у него есть техника, которая изменит вашу жизнь.

В своем видео на TikTok, которое стало вирусным в его аккаунте @maxklymenko, Макс поделился "единственно правильным способом" есть бургер, перевернув его "вверх ногами".

По его логике более толстая верхняя булочка впитает в себя всю сочность котлеты и соусов, сохранив ваш бургер целым, а ваши руки — чистыми.

Макс объясняет: "Толстая булочка обращена вниз и впитывает весь сок в бургере. Таким образом, бургер никогда не развалится".

Дебаты о переворачивании бургеров взорвали интернет: некоторые комментаторы сообщили, что совет перевернуть бургер буквально "перевернул их жизнь", другие говорят, что это ересь и переворачивать бургеры неправильно. А третьи признаются, что именно так они ели бургеры всегда, даже тогда, когда другие над ними насмехались.

Один из комментаторов признался: "Меня всегда высмеивали за то, что я переворачивал бургер, когда ел его. Но это было удобно".

Но другой был категорически против, заявив: "Я не ел бургер таким образом и никогда не буду".

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейший "ленивый" бургер. В нем много соуса, так что можно на нем испробовать новый метод и попробовать его перевернуть во время трапезы.