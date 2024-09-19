Як правильно їсти бургери, не забруднившись: шеф-кухар розкрив лайфхак (відео)

Хоча більшість із нас погодиться, що бургери — одна з найпростіших у приготуванні страв, виявляється, ми все життя їли їх неправильно.

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Бургери, які тепер подають і в модних ресторанах, найпідступніша їжа. Здається, їх неможливо з'їсти, не розгубивши половину начинки і не заляпавшись соусом. Але шеф-кухар Макс Клименко розповів, як можна мінімізувати збитки, пише Daily Star.

Мабуть, ми всі неправильно їмо бургери, і один впливовий гурман вважає, що в нього є техніка, яка змінить ваше життя.

У своєму відео на TikTok, яке стало вірусним у його акаунті @maxklymenko, Макс поділився "єдино правильним способом" їсти бургер, перевернувши його "догори дриґом".

За його логікою товстіша верхня булочка вбере в себе всю соковитість котлети і соусів, зберігши ваш бургер цілим, а ваші руки — чистими.

Макс пояснює: "Товста булочка звернена донизу і вбирає весь сік у бургері. Таким чином, бургер ніколи не розвалиться".

Дебати про перевертання бургерів підірвали інтернет: деякі коментатори повідомили, що порада перевернути бургер буквально "перевернула їхнє життя", інші кажуть, що це єресь і перевертати бургери неправильно. А треті зізнаються, що саме так вони їли бургери завжди, навіть тоді, коли інші з них насміхалися.

Один із коментаторів зізнався: "Мене завжди висміювали за те, що я перевертав бургер, коли їв його. Але це було зручно".

Але інший був категорично проти, заявивши: "Я не їв бургер таким чином і ніколи не буду".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати смачний "ледачий" бургер. У ньому багато соусу, тож можна на ньому випробувати новий метод і спробувати його перевернути під час трапези.