Девушка отказала кавалеру на первом свидании: тот захотел вернуть деньги за кофе (фото)

Эмили думала, что парень стоит того, чтобы попробовать, но "не почувствовали искры", да и личное общение не оправдало ее надежд.

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29-летняя британская эмигрантка Эмили, которая сейчас живет в Сиднее, пережила неприятный опыт в своей жизни: после первого свидания кавалер попросил ее вернуть деньги за кофе. Подробнее об этом девушка рассказала в своем TikTok, опубликовав скриншоты переписки.

"Я хотела поступить порядочно, поэтому отправила сообщение, объяснив, что при встрече не почувствовала искру, и попросила не преследовать меня", — рассказывает Эмили.

Ответ от молодого человека пришел молниеносно быстро: он полностью согласился с ней, но попросил перечислить шесть долларов за кофе.

"Я согласен — мы слишком разные. Желаю всего наилучшего. P.S. Ваш кофе стоил $6", — написал он, прикрепив данные PayID, чтобы девушка могла вернуть потраченные на угощение средства.

Однако британка категорически отказалась, оценив это как проявление невежливости, и добавила, что никогда не слышала, чтобы кто-то просил вернуть деньги, потраченные на первом свидании.

Эмили опубликовала переписку Фото: TikTok

Сообщается, что пара познакомилась на пляже. Сначала Эмили подумала, что кавалер стоит того, чтобы попробовать, но "не почувствовали искры", да и общение не оправдало ее ожиданий.

В своем сообщении она написала: "Большое спасибо за организацию пикника, жаль, что была плохая погода. Рада познакомиться с тобой, к сожалению, между нами не проскочила искра, но, возможно, мы еще увидимся".

Получив отказ в возврате средств, парень написал: "У меня также не было никакого намерения продолжать, но все же был бы благодарен, если бы ты покрыла свою часть. Экономия на такой маленькой сумме не очень хорошо о тебе говорит".

Чем именно закончилась эта история — неизвестно, но на днях видео Эмили ищезло с TikTok.

Напомним, Рэйчел Пейдж ужаснулась после того, как отправилась на первое свидание, которое началось идеально, но стремительно пошло под откос после того, как ее спутник решил сходить в туалет.

А вот в США 28-летний Дэвид Клейн из Западной Филадельфии (штат Пенсильвания, США) купил место на рекламном щите, чтобы сходить на свидание, и получил сотни отзывов.