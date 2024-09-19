Дівчина відмовила кавалеру на першому побаченні: той забажав повернути гроші за каву (фото)

Емілі думала, що хлопець вартий того, щоб спробувати, але "не відчули іскри", та й особисте спілкування не виправдало її очікувань.

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29-річна британська емігрантка Емілі, яка зараз живе у Сіднеї, пережила неприємний досвід у своєму житті: після першого побачення кавалер попросив її повернути гроші за каву. Детальніше про це дівчина розповіла у своєму TikTok, опублікувавши скриншоти листування.

"Я хотіла вчинити порядно, тож надіслала повідомлення, пояснивши, що при зустрічі не відчула іскру, й попросила не переслідував мене", — розповідає Емілі.

Відповідь від молодика надійшла блискавично швидко: він повністю погодився з нею, але попросив перерахувати шість доларів за каву.

"Я згоден — ми занадто різні. Бажаю всього найкращого. P.S. Ваша кава коштувала $6", — написав він, прикріпивши дані PayID, щоб дівчина могла повернути витрачені на пригощання кошти.

Однак британка категорично відмовилася, оцінивши це як прояв неввічливості, й додала, що ніколи не чула, щоб хтось просив повернути гроші, витрачені на першому побаченні.

Емілі опублікувала листування Фото: TikTok

Повідомляється, що пара познайомилась на пляжі. Спершу Емілі подумала, що кавалер вартий того, щоб спробувати, але "не відчули іскри", та й спілкування не виправдало її очікувань.

У своєму повідомленні вона написала: "Дуже дякую за організацію пікніка, шкода, що була погана погода. Рада познайомитися з тобою, на жаль, між нами не проскочила іскра, але, можливо, ми ще побачимося".

Отримавши відмову у поверненні коштів, хлопець написав: "У мене також не було жодного наміру продовжувати, але все ж був би вдячний, якби ти покрила свою частину. Економія на такій маленькій сумі не дуже добре про тебе свідчить".

Чим саме закінчилась ця історія — невідомо, але днями відео Емілі зникло з TikTok.

Нагадаємо, Рейчел Пейдж жахнулася після того, як вирушила на перше побачення, яке почалося ідеально, але стрімко пішло під укіс після того, як її супутник вирішив сходити в туалет.

А от у США 28-річний Девід Клейн із Західної Філадельфії (штат Пенсильванія, США) купив місце на рекламному щиті, щоб сходити на побачення, й отримав сотні відгуків.