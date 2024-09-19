Дівчина відмовила кавалеру на першому побаченні: той забажав повернути гроші за каву (фото)
Емілі думала, що хлопець вартий того, щоб спробувати, але "не відчули іскри", та й особисте спілкування не виправдало її очікувань.
29-річна британська емігрантка Емілі, яка зараз живе у Сіднеї, пережила неприємний досвід у своєму житті: після першого побачення кавалер попросив її повернути гроші за каву. Детальніше про це дівчина розповіла у своєму TikTok, опублікувавши скриншоти листування.
"Я хотіла вчинити порядно, тож надіслала повідомлення, пояснивши, що при зустрічі не відчула іскру, й попросила не переслідував мене", — розповідає Емілі.
Відповідь від молодика надійшла блискавично швидко: він повністю погодився з нею, але попросив перерахувати шість доларів за каву.
"Я згоден — ми занадто різні. Бажаю всього найкращого. P.S. Ваша кава коштувала $6", — написав він, прикріпивши дані PayID, щоб дівчина могла повернути витрачені на пригощання кошти.
Однак британка категорично відмовилася, оцінивши це як прояв неввічливості, й додала, що ніколи не чула, щоб хтось просив повернути гроші, витрачені на першому побаченні.
Повідомляється, що пара познайомилась на пляжі. Спершу Емілі подумала, що кавалер вартий того, щоб спробувати, але "не відчули іскри", та й спілкування не виправдало її очікувань.
У своєму повідомленні вона написала: "Дуже дякую за організацію пікніка, шкода, що була погана погода. Рада познайомитися з тобою, на жаль, між нами не проскочила іскра, але, можливо, ми ще побачимося".
Отримавши відмову у поверненні коштів, хлопець написав: "У мене також не було жодного наміру продовжувати, але все ж був би вдячний, якби ти покрила свою частину. Економія на такій маленькій сумі не дуже добре про тебе свідчить".
Чим саме закінчилась ця історія — невідомо, але днями відео Емілі зникло з TikTok.
Нагадаємо, Рейчел Пейдж жахнулася після того, як вирушила на перше побачення, яке почалося ідеально, але стрімко пішло під укіс після того, як її супутник вирішив сходити в туалет.
А от у США 28-річний Девід Клейн із Західної Філадельфії (штат Пенсильванія, США) купив місце на рекламному щиті, щоб сходити на побачення, й отримав сотні відгуків.