Студент попал на собеседование к женщине, которую высмеял и унизил в сети

Молодой человек был шокирован, когда узнал, что собеседование будет проводить та самая женщина, которую он оскорбил в интернете.

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Студент колледжа из Индии получил урок на всю жизнь после того, как попал на собеседование к женщине, которую оскорбил в деловой соцсети LinkedIn, назвав работницей, занимающей свою должность только благодаря квотам "по признаку разнообразия". Об этой истории рассказал бывший сотрудник Microsoft Пранав Мехта на своей странице в Х (бывший Twitter).

Автор поста пишет, что одна из его подруг, которая работает в стартапе, получила сообщение в LinkedIn от студента колледжа с просьбой отобрать его на вакансию программиста.

"Она прочитала резюме, но оно было недостаточно хорошим и нуждалось в усовершенствовании перед тем, как подать заявку", — рассказал Мехта.

Вместо того чтобы воспринять это как конструктивную критику и поработать над текстом, студент начал оскорблять женщину, к которой обратился за рекомендацией. Он не только пристыдил ее как "наемного работника", но и обвинил в некомпетентности.

Несмотря на это, студенту удалось получить рекомендацию в другом месте и таки попасть на собеседование в тот же стартап. Молодой человек был шокирован, когда узнал, что собеседование будет проводить та самая женщина, которую он оскорбил в интернете.

Студент попал на собеседование к женщине, которую оскорбил в сети Фото: Unsplash

"Карма кусается так, что вы даже не можете себе представить. HR-менеджер не позволила прошлому опыту повлиять на ее решение, но парень был напуган до чертиков", — подытожил Пранав Мехта.

Под его постом пользователи сети начали делиться собственными мыслями. Большинство из них уверено, что студенту не стоило ссориться с любым представителем компании, в которой он хотел работать.

"Независимо от пола, я не понимаю, для чего беспричинно оскорблять сотрудника компании, в которой вы планируете работать. Даже если вас возьмут на работу, то вы начнете работу со ссоры с коллегой";

"Мир тесен. Я видел, как подобные случаи случаются снова и снова";

"Она должна обязательно учесть прошлый опыт для формирования своих суждений. В конце концов, вы выбираете кандидата не только, учитывая его навыки, но и оцениваете как личность".

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