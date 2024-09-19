Студент потрапив на співбесіду до жінки, яку висміяв й принизив в мережі

Молодик був шокований, коли дізнався, що співбесіду буде проводити та сама менеджерка, яку він образив в інтернеті.

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Студент коледжу з Індії отримав урок на все життя після того, як потрапив на співбесіду до жінки, яку він образив у діловій соцмережі LinkedIn, назвавши працівницею, яка займає свою посаду лише завдяки квотам "за ознакою різноманітності". Про цю історію розповів колишній співробітник Microsoft Пранав Мехта на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

Автор допису пише, що одна з його подруг, яка працює в стартапі, отримала повідомлення в LinkedIn від студента коледжу з проханням відібрати його на вакансію програміста.

"Вона прочитала резюме, але воно було недостатньо хорошим й потребувало удосконалення перед тим, як подати заявку", — розповів Мехта.

Замість того, щоб сприйняти це як конструктивну критику й попрацювати над текстом, студент почав ображати жінку, до якої звернувся за рекомендацією. Він не тільки присоромив її як "найманого працівника", але й звинуватив у некомпетентності.

Попри це, студентові вдалося отримати рекомендацію в іншому місці й таки потрапити на співбесіду в той самий стартап. Молодик був шокований, коли дізнався, що співбесіду буде проводити та сама жінка, яку він образив в інтернеті.

Студент потрапив на співбесіду до жінки, яку образив в мережі Фото: Unsplash

"Карма кусається так, що ви навіть не можете собі уявити. HR-менеджерка не дозволила минулому досвіду вплинути на її рішення щодо кандидатури, але хлопець був наляканий до чортиків", — підсумував Пранав Мехта.

Під його дописом користувачі мережі почали ділитися власними думками. Більшість з них переконана, що студентові не варто було сваритися з будь-яким представником компанії, в якій він хотів працювати.

"Незалежно від статі, я не розумію, для чого безпричинно ображати співробітника компанії, в якій ви плануєте працювати. Навіть якщо вас візьмуть на роботу, то ви почнете роботу зі сварки з колегою";

"Світ тісний. Я бачив, як подібні випадки трапляються знову і знову";

"Вона має обов'язково врахувати минулий досвід для формування своїх суджень. Зрештою, ви обираєте кандидата не лише, враховуючи його навички, а й оцінюєте як особистість".

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