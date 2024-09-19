8-летняя девочка угнала внедорожник родителей: ее нашли в 30 км от дома (видео)

Очевидец заметил внедорожник, водитель которого ехал как-то странно. В частности, нарушал правила дорожного движения и выезжал на встречную полосу.

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В Бетфорде в штате Огайо в США 8-летняя девочка угнала внедорожник родителей и поехала за покупками. Девочку нашли в 30 км от дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, у одной семьи в Бетфорде исчезло авто Nissan Rogue 2020 года выпуска. Родители также не могли найти свою 8-летнюю дочь, из-за чего заподозрили ее похищение. Впрочем, камеры наблюдения зафиксировали то, что сбило всех с толку. Ребенок сам сел в авто, завел его и уехал.

Правоохранители объявили о розыске транспортного средства. Вскоре нашелся свидетель-водитель, который заметил похожий внедорожник на своем пути, заметив, что водитель ехал как-то странно. В частности, нарушал правила дорожного движения и выезжал на встречную полосу.

Затем камеры наблюдения на автодороге Pettibone Road в Бейнбридже зафиксировали девочку, которая ехала за рулем и одновременно грызла ногти.

Правоохранители Бейнбриджа обнаружили автомобиль возле магазина Target. Ребенка в нем не оказалось, поэтому они продолжили поиски.

Она рассказала полиции, что она врезалась в почтовый ящик во время своего путешествия.

Кроме транспортного средства, ребенок также ушел из дома с 400 долларами, которые можно было потратить в магазине.

Департамент полиции Бедфорда отказался сообщить СМИ, были ли выдвинуты какие-либо обвинения против восьмилетнего ребенка, поскольку расследование продолжается.

Напомним, что несмотря на войну в Украине вырос спрос на сверхдорогие автомобили. Спросом украинских миллионеров пользуются роскошные супер- и спорткары.