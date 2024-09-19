8-річна дівчинка викрала позашляховик батьків: її знайшли за 30 км від дому (відео)

Очевидець помітив позашляховик, водій якого їхав якось дивно. Зокрема порушував правила дорожнього руху і виїздив на зустрічну смугу.

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У Бетфорді в штаті Огайо в США 8-річна дівчинка викрала позашляховик батьків і поїхала за покупками. Дівчинку знайшли за 30 км від дому. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, у однієї родини в Бетфорді зникло авто Nissan Rogue 2020 року випуску. Батьки також не могли знайти свою 8-річну доньку, через що запідозрили її викрадення. Втім, камери спостереження зафіксували те, що збило всіх з пантелику. Дитина сама сіла в авто, завела його та поїхала.

Правоохоронці оголосили про розшук транспортного засобу. Незабаром знайшовся свідок-водій, який помітив схожий позашляховик на своєму шляху, зауваживши, що водій їхав якось дивно. Зокрема порушував правила дорожнього руху і виїздив на зустрічну смугу.

Потім камери спостереження на автодорозі Pettibone Road в Бейнбріджі зафіксували дівчинку, яка їхала за кермом і водночас гризла нігті.

Правоохоронці Бейнбріджа виявили автомобіль біля магазину Target . Дитини в ньому не виявилося, тож вони продовжили пошуки.

Вона розповіла поліції, що вона врізалася в поштову скриньку під час своєї подорожі.

Крім транспортного засобу, дитина також пішла з дому з 400 доларами, які можна було витратити в магазині.

Департамент поліції Бедфорда відмовився повідомити ЗМІ, чи були висунуті якісь звинувачення проти восьмирічної дитини, оскільки розслідування триває.

Нагадаємо, що попри війну в Україні зріс попит на наддорогі автівки. Попитом українських мільйонерів користуються розкішні супер- і спорткари.