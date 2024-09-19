Операция длилась 14 часов: врачи разъединили сиамских близнецов "с одной головой" (фото)

Хирургическое вмешательство было крайне опасным для малышей, учитывая место их соединения — в передней части головы, где находятся жизненно важные кровеносные сосуды.

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Пару сиамских близнецов, Минала и Мирхау из Пакистана, разделили в ходе изнурительной 14-часовой операции, проведенной в городской больнице Билкент в Анкаре (Турция). Ответственность за крайне сложное хирургическое вмешательство взял на себя британский профессор, нейрохирург Нур уль Овасе Джилани. Об этом пишет издание Daily Mail.

Кропотливая операция проводилась местной командой врачей в два этапа, растянутые на три месяца. Это было крайне опасно для малышей, учитывая место их соединения — в передней части головы, где находятся жизненно важные кровеносные сосуды и мозговая ткань.

"Они прекрасно держатся. Смогут вернуться в Пакистан через несколько недель", — отмечает профессор Джилани в интервью Sky News.

Минал и Мирхау из Пакистана Фото: Ankara Bilkent City Hospital

Сообщается, что хирурги отрабатывали свои движения с помощью так называемой технологии смешанной реальности (MR), которая предусматривает сочетание 3D-изображений, в частности медицинских снимков, с физическим миром.

Сейчас маленькие пациенты выздоравливают в больнице, где и проходили курс лечения.

Детей успешно разделили Фото: Ankara Bilkent City Hospital

Кто такой Нур уль Овасе Джилани?

Профессор Джилани — квалифицированный эксперт в проведении высокотехничных операций. В 2022 году он также занимался разделением трехлетних бразильских близнецов Бернардо и Артура во время процедуры, которая длилась 27 часов. Врач сделал только четыре 15-минутных перерыва на еду и воду.

По данным Gemini, продолжительность жизни близнецов, которых не разделяют, очень низкая. Около 40% деток, которые срослись головками, рождаются мертвыми или умирают во время родов.

Напомним, родители сиамских близняшек были убеждены, что малыши не проживут дольше 24 часов, и даже не купили новорожденным одежду, однако произошло настоящее чудо. Вскоре уникальной паре исполнится уже семь лет.

Кроме того, брак 34-летнего ветерана американской армии Джошуа Боулинга с известной сиамской близняшкой Эбби Хенсел заинтересовал прессу из-за иска о признании отцовства, поданного в суд его бывшей женой Анникой.