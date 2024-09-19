Операція тривала 14 годин: лікарі роз'єднали сіамських близнюків "з однією головою" (фото)
Хірургічне втручання було вкрай небезпечним для малюків, враховуючи місце їхнього з'єднання — у передній частині голови, де знаходяться життєво важливі кровоносні судини.
Пару сіамських близнюків, Мінал та Мірхау з Пакистану, розділили у ході виснажливої 14-годинної операції, проведеної у міській лікарні Білкент в Анкарі (Туреччина). Відповідальність за вкрай складне хірургічне втручання взяв на себе британський професор, нейрохірург Нур уль Овасе Джилані. Про це пише видання Daily Mail.
Кропітка операція проводилася місцевою командою лікарів у два етапи, розтягнуті на три місяці. Це було вкрай небезпечно для малюків, враховуючи місце їхнього з'єднання — у передній частині голови, де знаходяться життєво важливі кровоносні судини та мозкова тканина.
"Вони чудово тримаються. Зможуть повернутися до Пакистану за кілька тижнів", — зазначає професор Джілані в інтерв'ю Sky News.
Повідомляється, що хірурги відпрацьовували свої рухи за допомогою так званої технології змішаної реальності (MR), яка передбачає поєднання 3D-зображень, зокрема медичних знімків, з фізичним світом.
Зараз маленькі пацієнти одужують у лікарні, де й проходили курс лікування.
Хто такий Нур уль Овасе Джилані?
Професор Джілані — кваліфікований експерт у проведенні високотехнічних операцій. У 2022 році він також займався розділенням трирічних бразильських близнюків Бернардо та Артура під час процедури, яка тривала 27 годин. Лікар зробив лише чотири 15-хвилинні перерви на їжу та воду.
За даними Gemini, тривалість життя близнюків, яких не розділяють, дуже низька. Близько 40% діток, які зрослися голівками, народжуються мертвими або помирають під час пологів.
Нагадаємо, батьки сіамських близнючок були переконані, що малюки не проживуть довше 24 годин, й навіть не купили новонародженим одяг, однак сталося справжнє диво. Невдовзі унікальній парі виповниться вже сім років.
Крім того, шлюб 34-річного ветерана американської армії Джошуа Боулінга з відомою сіамською близнючкою Еббі Хенсел зацікавив пресу через позов про визнання батьківства, поданий до суду його колишньою дружиною Аннікою.