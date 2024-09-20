Репутация концлагеря: в Британии сносят бывшую психбольницу с мрачной историей (видео)

Историческое здание Storthes Hall использовалось в качестве студенческого городка, который в один момент был неожиданно закрыт.

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В Британии сносят историческое здание больницы Storthes Hall, которое в начале ХХ века было психиатрической больницей, а в последнее время использовалось как студенческий городок. Многие приветствуют идею перенести общежитие, но сожалеют, что будет утрачено историческое здание. Об этом пишет Mirror.

Заброшенная психиатрическая больница Стортес-холл

Историческое здание Storthes Hall в Хаддерсфилде использовалось для размещения студентов города с тех пор, как в 1990-х годах оно было преобразовано в студенческий городок. Грандиозное поместье использовалось для различных целей, прежде чем его стали использовать студенты, в том числе в качестве психиатрической больницы в начале 20-го века.

Заявка на планирование от Ubrique была одобрена для сноса зданий на участке и строительства 261 дома на их месте. Городской исследователь Дэниел Симс, 35 лет, недавно заглянул внутрь бывшего студенческого общежития в Хаддерсфилде, через несколько недель после того, как последние жильцы были выселены.

Он рассказал Yorkshire Live: "Я живу в Хаддерсфилде, поэтому я слышал, что они внезапно закрыли студенческий городок. Я решил осмотреть место как раз перед тем, как все было снесено, так как слышал, что они планируют снести все здания, кроме двух". Симс отметил, что снос исторических зданий кажется ему ужасным расточительством. Но отметил, что у комплекса была мрачная история.

Что известно о Storthes Hall

Storthes Hall был четвертым и последним приютом душевнобольных в западном Йоркшире. Первая секция, спроектированная как больница для больных с острыми заболеваниями, открылась в июне 1904 года. Также тут лечили лунатиков.

Стортес-холл вскоре после постройки Фото: Yorkshire Live

Во время Второй мировой войны ее перепрофилировали под военный госпиталь и количество пациентов увеличилось до трех тысяч. Хотя изначально тут намеревались лечить не более трех сотен пациентов.

В 1960-е о Стортес-холле писали СМИ, так как оказалось, что персонал больницы издевается над пациентами. Те сравнивали учреждение с концентрационным нацистским лагерем Бельзен, потому что это было "кошмарное место" и "адская дыра" по их словам.

В итоге расследование было инициировано после выхода книги бывшей медсестры Энн Литтлвуд. Энн рассказала, что в больнице лечили не только душевнобольных, но и занимались карательной психиатрией. По ее словам сюда насильно отправляли бунтующих молодых девушек, парней с карточными долгами, или жен, от которых хотели избавиться их супруги. В одно время было много девушек из Азии, не знающих английского языка, которых отправили сюда их мужья, потому что они "не справлялись" со своими обязанностями.

Лечили пациентов с помощью тяжелых препаратов, маляриятерапии, когда пациентов намеренно заражали малярией, и лейкотомией, когда пациентам сверлили дыру в черепе и иссекали нервные волокна.

Напомним, ранее Фокус писал о самом паранормальном доме в Британии. Дом приходского священника в Борли возле Колчестера славился своими потусторонними обитателями с ХІХ века. И даже после того, как коттедж снесли, там видят призраков.