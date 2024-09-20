Репутація концтабору: у Британії зносять колишню психлікарню з похмурою історією (відео)

Історичну будівлю Storthes Hall використовували як студентське містечко, яке в один момент несподівано закрили.

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У Британії зносять історичну будівлю лікарні Storthes Hall, яка на початку 20 століття була психіатричною лікарнею, а останнім часом використовувалася як студентське містечко. Багато хто вітає ідею перенести гуртожиток, але шкодує, що буде втрачено історичну будівлю. Про це пише Mirror.

Покинута психіатрична лікарня Стортес-хол

Історична будівля Storthes Hall у Гаддерсфілді використовувалася для розміщення студентів міста відтоді, як у 1990-х роках її було перетворено на студентське містечко. Грандіозний маєток використовували для різних цілей, перш ніж його стали використовувати студенти, зокрема як психіатричну лікарню на початку 20-го століття.

Заявка на планування від Ubrique була схвалена для знесення будівель на ділянці і будівництва 261 будинку на їхньому місці. Міський дослідник Деніел Сімс, 35 років, нещодавно зазирнув всередину колишнього студентського гуртожитку в Гаддерсфілді, через кілька тижнів після того, як останні мешканці були виселені.

Він розповів Yorkshire Live: "Я живу в Хаддерсфілді, тому я чув, що вони раптово закрили студентське містечко. Я вирішив оглянути місце якраз перед тим, як усе було знесено, бо чув, що вони планують знести всі будівлі, крім двох". Сімс зазначив, що знесення історичних будівель здається йому жахливим марнотратством. Але зазначив, що у комплексу була похмура історія.

Що відомо про Storthes Hall

Storthes Hall був четвертим і останнім притулком душевнохворих у західному Йоркширі. Перша секція, спроектована як лікарня для хворих із гострими захворюваннями, відкрилася в червні 1904 року. Також тут лікували сновид.

Стортес-хол незабаром після побудови Фото: Yorkshire Live

Під час Другої світової війни її перепрофілювали під військовий госпіталь і кількість пацієнтів збільшилася до трьох тисяч. Хоча спочатку тут мали намір лікувати не більше трьох сотень пацієнтів.

У 1960-ті про Стортес-хол писали ЗМІ, бо виявилося, що персонал лікарні знущається з пацієнтів. Ті порівнювали установу з концентраційним нацистським табором Бельзен, тому що це було "жахливе місце" і "пекельна діра" за їхніми словами.

У підсумку розслідування було ініційовано після виходу книги колишньої медсестри Енн Літтлвуд. Енн розповіла, що в лікарні лікували не тільки душевнохворих, а й займалися каральною психіатрією. За її словами, сюди насильно відправляли бунтівних молодих дівчат, хлопців із картковими боргами або дружин, яких хотіли позбутися їхні дружини. В один час було багато дівчат з Азії, які не знали англійської мови, яких відправили сюди їхні чоловіки, тому що вони "не справлялися" зі своїми обов'язками.

Лікували пацієнтів за допомогою важких препаратів, маляріятерапії, коли пацієнтів навмисно заражали малярією, і лейкотомією, коли пацієнтам свердлили дірку в черепі та висікали нервові волокна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпаранормальніший будинок у Британії. Будинок парафіяльного священика в Борлі біля Колчестера славився своїми потойбічними мешканцями з 19 століття. І навіть після того, як котедж знесли, там бачать привидів.