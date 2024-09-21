Посланник с небес: хирург увидел рай во время клинической смерти

Пережив состояние, когда его мозг утратил почти все функции и был "мертв", нейрохирург из США пришел в себя вопреки прогнозам врачей. Более того, выздоровев, он рассказал о том, что видел, пока перебывал в состоянии между жизнью и смертью.

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Нейрохирург из Вирджинии, США, утверждает, что во время недельной комы, вызванной редкой бактериальной инфекцией менингита, он "попал на небеса". Инфекция, вызванная штаммом кишечной палочки, серьезно повредила его мозг, что заставило врачей задуматься об отключении системы жизнеобеспечения. Однако вопреки всем ожиданиям и факторам, хирург сумел прийти в себя и даже принес окружающим интересную историю с "той стороны", пишет Daily Star.

Доктор Эбен Александр выжил и полностью восстановился, при этом приписав свое выживание духовному опыту. Он утверждает, что является единственным человеком, посетившим "небесное измерение", в то время как его кора головного мозга, отвечающая за сознание, была полностью отключена и находилась под наблюдением медиков.

В своем описании загробной жизни Александр вспоминает яркие образы, такие как "зефирные облака" и отчетливый запах "жареной курицы". Он также вспоминает долины, заполненные плодородной зеленью и водопадами, а также ангельские хоры, издающие огромную, потустороннюю музыку. Александер опубликовал эти переживания в своей книге "Карта небес", где он ярко описывает то, что видел и чувствовал, включая "бархатные небеса" с золотыми огнями и сложные связи между всем, сравнивая их с замысловатыми узорами на персидском ковре.

До комы доктор Александер скептически относился к околосмертным переживаниям и внетелесным видениям, считая их простыми галлюцинациями, вызванными травмой мозга. Однако его собственный опыт, когда все высшие функции мозга были отключены, заставил его пересмотреть свои взгляды. Теперь он считает, что его путешествие служит доказательством того, что сознание может существовать независимо от мозга, бросая вызов традиционным научным представлениям.

Примечательный аспект его истории связан с "необычайно красивой женщиной", которая провела его через небеса. Позже Александр узнал из письма родственника, что эта женщина поразительно похожа на Бетси, его биологическую сестру, скончавшуюся много лет назад, которую он никогда не видел и не знал о ней до своего выздоровления. Это открытие повергло его в полный шок и добавило личный пласт к его и без того необычному рассказу.

Согласно новым статистическим данным, исследования Международной ассоциации по изучению околосмертных ситуаций (IANDS), о околосмертных переживаниях сообщают примерно 5-10% людей, оживших после клинической смерти или сильной травмы. Хотя эти переживания различны, они часто имеют общие элементы, такие как ощущение покоя, видение яркого света или встреча с духовными существами. В научном сообществе продолжаются споры о том, являются ли эти переживания психологическим или метафизическим феноменом.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет с нашим телом, когда мы умрем. Человечество всячески пытается понять, есть ли что-то после смерти, но в то время пока большинство людей воспринимают это как религиозный аспект, эксперты-криминалисты относятся к смерти, как к преображению жизни.

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