Посланець із небес: хірург побачив рай під час клінічної смерті

Переживши стан, коли його мозок втратив майже всі функції і був "мертвий", нейрохірург зі США прийшов до тями всупереч прогнозам лікарів. Ба більше, одужавши, він розповів про те, що бачив, поки перебував у стані між життям і смертю.

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Нейрохірург із Вірджинії, США, стверджує, що під час тижневої коми, спричиненої рідкісною бактеріальною інфекцією менінгіту, він "потрапив на небеса". Інфекція, викликана штамом кишкової палички, серйозно пошкодила його мозок, що змусило лікарів замислитися над відключенням системи життєзабезпечення. Однак всупереч усім очікуванням і факторам, хірург зумів прийти до тями і навіть приніс оточуючим цікаву історію з "того боку", пише Daily Star.

Доктор Ебен Александр вижив і повністю відновився, при цьому приписавши своє виживання духовному досвіду. Він стверджує, що є єдиною людиною, яка відвідала "небесний вимір", тоді як його кору головного мозку, що відповідає за свідомість, було повністю відключено, вона перебувала під наглядом медиків.

У своєму описі потойбічного життя Олександр згадує яскраві образи, такі як "зефірні хмари" і виразний запах "смаженої курки". Він також згадує долини, заповнені родючою зеленню і водоспадами, а також ангельські хори, що видають величезну, потойбічну музику. Александер опублікував ці переживання у своїй книжці "Карта небес", де він яскраво описує те, що бачив і відчував, включно з "оксамитовими небесами" із золотими вогнями і складними зв'язками між усім, порівнюючи їх із хитромудрими візерунками на перському килимі.

До коми доктор Александер скептично ставився до навколосмертних переживань і позатілесних видінь, вважаючи їх простими галюцинаціями, викликаними травмою мозку. Однак його власний досвід, коли всі вищі функції мозку були відключені, змусив його переглянути свої погляди. Тепер він вважає, що його подорож є доказом того, що свідомість може існувати незалежно від мозку, кидаючи виклик традиційним науковим уявленням.

Примітний аспект його історії пов'язаний з "надзвичайно красивою жінкою", яка провела його через небеса. Пізніше Александр дізнався з листа родича, що ця жінка разюче схожа на Бетсі, його біологічну сестру, яка померла багато років тому, яку він ніколи не бачив і не знав про неї до свого одужання. Це відкриття шокувало його і додало особистий пласт до його і без того незвичайної розповіді.

Згідно з новими статистичними даними дослідження Міжнародної асоціації з вивчення навколосмертних ситуацій (IANDS), про навколосмертні переживання повідомляють приблизно 5-10% людей, які ожили після клінічної смерті або сильної травми. Хоча ці переживання різні, вони часто мають спільні елементи, як-от відчуття спокою, бачення яскравого світла або зустріч із духовними істотами. У науковому співтоваристві тривають суперечки про те, чи є ці переживання психологічним або метафізичним феноменом.

Раніше Фокус писав про те, що станеться з нашим тілом, коли ми помремо. Людство всіляко намагається зрозуміти, чи є щось після смерті, але в той час поки більшість людей сприймають це як релігійний аспект, експерти-криміналісти ставляться до смерті, як до перетворення життя.

Також Фокус писав що, вчені виявили механізм у мозку, що дозволяє розуміти складні речення та інші мови. Новаторське дослідження пролило світло на те, як дві мережі мозку працюють разом для розшифровки складних речень, прокладаючи шлях до кращого розуміння засвоєння мови. Його дані можуть бути використані для боротьби з дислексією.