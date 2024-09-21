Расплата за парковку: в США в мусорном баке нашли внедорожник (видео)

Очевидец рассказывает, что направлялся в магазин, когда заметил автомобиль, припаркованный на свалке. Увиденное мужчину озадачило, потому что он предположил, что может таким образом кто-то избавился от своего авто.

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В США в штате Флорида в мусорном баке обнаружили внедорожник. Находка смутила местных жителей, поскольку они подумали, что кто-то выбросил свое транспортное средство на свалку. Об этом пишет издание UPI.

Как пишет издание, тайна внедорожника, который видели на свалке во Флориде, была раскрыта. Вся эта ситуация возникла из-за неправильной парковки на строительной площадке.

Очевидец рассказывает, что направлялся в магазин, когда заметил автомобиль, припаркованный на свалке возле Ист-Пойнт-драйв в Форт-Майерсе. Увиденное мужчину озадачило, потому что он предположил, что может таким образом кто-то избавился от своего авто.

Оказалось, что внедорожник поднял на свалку вилочный погрузчик, которым управлял строитель, помогавший строить новый жилой комплекс. Рабочие сказали, что транспортное средство оставили припаркованным в рабочей зоне.

"Иногда, когда ты паркуешься там, где тебе не следует, вот что случается", — сказал строитель.

Позже транспортное средство было изъято из свалки и перемещено на место для парковки подальше от рабочей зоны.

Строители сказали, что узнали, что внедорожник принадлежит подрядчику, который одалживает его иногородним рабочим, нуждающимся в транспортировке.

Напомним, что в США нашли заброшенную коллекцию старинных авто. Более десятка автомобилей ржавеют на территории заброшенного поместья на опушке леса.