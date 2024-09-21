Розплата за паркування: в США в сміттєвому баку знайшли позашляховик (відео)

Очевидець розповідає, що прямував до магазину, коли помітив автомобіль, припаркований на смітнику. Побачене чоловіка спантеличило, бо він припустив, що може у такий спосіб хтось позбувся свого авто.

Related video

В США у штаті Флорида у сміттєвому баку виявили позашляховик. Знахідка збентежила місцевих жителів, оскільки вони подумали, що хтось викинув свій транспортний засіб на смітник. Про це пише видання UPI.

Як пише видання, таємниця позашляховика, який бачили на смітнику у Флориді, була розкрита. Вся ця ситуація виникла через неправильне паркування на будівельному майданчику.

Очевидець розповідає, що прямував до магазину, коли помітив автомобіль, припаркований на смітнику біля Іст-Пойнт-драйв у Форт-Майерсі. Побачене чоловіка спантеличило, бо він припустив, що може у такий спосіб хтось позбувся свого авто.

Виявилося, що позашляховик підняв на смітник вилковий навантажувач, яким керував будівельник, який допомагав будувати новий житловий комплекс. Робітники сказали, що транспортний засіб залишили припаркованим у робочій зоні.

"Іноді, коли ти паркуєшся там, де тобі не слід, ось що трапляється", – сказав будівельник.

Пізніше транспортний засіб було вилучено зі смітника та переміщено на місце для паркування подалі від робочої зони.

Будівельники сказали, що дізналися, що позашляховик належить підряднику, який позичає його іногороднім робітникам, які потребують транспортування.

Нагадаємо, що у США знайшли занедбану колекцію старовинних авто. Понад десяток автомобілів іржавіють на території покинутого маєтку на узліссі.