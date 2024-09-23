Не собирались переезжать: супруги обнаружили секретную комнату в 150-летнем доме (фото)
Бекки и Крис Квирк сменили современное жилье на викторианский дом с богатой историей. Супруги провели необычный ремонт и обнаружили потайную комнату, о существовании которой даже не подозревали.
Бекки и Крис Квирк купили 150-летний викторианский дом в Салфорде, Манчестер (Англия), и с тех пор понемногу ремонтировали его, чтобы превратить в свое постоянное жилище. Недавно супруги обнаружили секретную комнату. Об этом пишет The Miror.
Бекки и Крис купили дом с пятью спальнями в октябре 2022 года за 495 000 фунтов стерлингов.
"Наш последний дом был новостройкой, которая нам очень понравилась, но я всегда мечтала о старом доме. Не то что мой возлюбленный: он любит новостройки, потому что они просты. Я всегда присматривалась к домам с историей, меня всегда они интриговали и хотелось заглянуть внутрь, ведь они такие старые", — вспоминает британка.
Около 2 лет назад Бекки заметила дом, выставленный на продажу, и ей захотелось взглянуть на него.
"Мы не собирались активно переезжать, но как только появилась возможность его купить, я сразу же ухватилась за нее. Как только мы вошли в дом, я поняла, что хочу его. Он принадлежал прежнему владельцу 30 лет, но он никогда в нем не жил, но за эти годы он подлатал его до хорошего уровня. Хотя работы было еще много. Мой муж сказал, что мы сошли с ума, раз хотим начать все сначала, но я действительно этого хотела", — говорит Бекки.
Пара приобрела викторианский дом, построенный в 1877 году, в октябре 2022 года. В жилом здании есть шесть комнат, каждая со своими уникальными особенностями, включая потайную, которую пара обнаружила во время ремонта.
"Наверху в одной из комнат был небольшой шкаф, но когда мы постучали по стене, то она оказалась, что за ней что-то есть. Крис пробил ее молотком и мы увидели помещение, о котором даже не знали. Я была так взволнована, так как думала, что мы найдем там что-нибудь, например старую газету или письма, но ничего не было. Зато мы сделали из нее большую ванную комнату", — рассказывает Бекки.
Также совсем недавно супруги превратили свой подвал в танцевальную комнату для своих детей. Кроме того в доме появились кинозал и бар. Однако новые владельцы решили менять не все.
"Я хотела сохранить характер дома и сделать его не современным, а традиционным и вневременным. Я не хотела демонтировать все, поэтому в нем сохранилась оригинальная плитка, диковинные потолки и оригинальные наличники по всему периметру, а также оригинальные камины", — добавила британка.
Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.
Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.