Дешево и стильно: пара живет в старой избушке, которая была реквизитом в парке развлечений (фото)

Грейс и Джейкоб Кочер из США активно работают над реконструкцией домика в свободное от основной работы время.

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Молодая пара из Флориды, Грейс и Джейкоб Кочер, взялись за уникальный проект реконструкции, который понравится всем поклонникам парка развлечений Walt Disney World. Когда в начале года компания обновляла реквизиты, они решили приобрести один из старых домиков, выставленных на продажу. Об этом влюбленные подробно рассказывают на своей странице в Instagram.

Супруги приобрели полностью меблированный дом с одной спальней и одной ванной комнатой площадью около 46 квадратных метров всего за 49 900 долларов (2 млн грн). Для Грейс, которая часто посещала подобные домики во время семейных поездок в Диснейленд в детстве, эта покупка имела особое значение.

"Мы сразу заинтересовались этим предложением, несмотря на то, что домик старенький и ранее использовался как курортное жилье. Прекрасно понимали, что проект сложный, но все же это лучше, чем покупать новый за вдвое дороже", — объясняет 25-летняя женщина.

Теперь американцы активно работают над его реконструкцией в свободное от основной работы время: они стремятся сохранить многие оригинальные элементы, в частности карнизы для штор, каркас кровати и обеденную мебель.

"Нам пришлось научиться многим вещам — от установки кондиционера до исследования правильных методов блокировки и выравнивания кабины. Кроме того, мы часто находим здесь интересные вещи, такие как раритетный телефон и дозатор для мыла в душе", — добавляет Грейс.

Влюбленные планируют завершить реконструкцию к зиме 2024 года, но не спешат, наслаждаясь каждым этапом этого уникального проекта.

Напомним, ранее Фокус писал об Эше Мадзине из Лондона (Великобритания), который купил самый "уродливый" дом на улице и удивил жителей британской столицы тем, как ему удалось превратить старое помещение в райский семейный уголок со всеми удобствами.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (почти 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.