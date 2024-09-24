Дешево та стильно: пара живе у старій хатинці, яка була реквізитом у парку розваг (фото)

Грейс і Джейкоб Кочер з США активно працюють над реконструкцією будиночка у вільний від основної роботи час.

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Молода пара з Флориди, Грейс і Джейкоб Кочер, взялися за унікальний проєкт реконструкції, який сподобається усім шанувальникам парку розваг Walt Disney World. Коли на початку року компанія оновлювала реквізити, вони вирішили придбати один зі старих будиночків, виставлених на продаж. Про це закохані детально розповідають на своїй сторінці в Instagram.

Подружжя придбало повністю вмебльований дім з однією спальнею та однією ванною кімнатою площею близько 46 квадратних метрів всього за 49 900 доларів (2 млн грн). Для Грейс, яка часто відвідувала подібні хатинки під час сімейних поїздок до Діснейленду в дитинстві, ця покупка мала особливе значення.

"Ми одразу зацікавилися цією пропозицією, попри те, що будиночок старенький і раніше використовувався як курортне житло. Чудово розуміли, що проєкт складний, та все ж це краще, ніж купувати новий за вдвічі дорожче", — пояснює 25-річна жінка.

Тепер американці активно працюють над його реконструкцією у вільний від основної роботи час: вони прагнуть зберегти багато оригінальних елементів, зокрема карнизи для штор, каркас ліжка та обідні меблі.

"Нам довелося навчитися багатьом речам — від встановлення кондиціонера до дослідження правильних методів блокування та вирівнювання кабіни. Крім того, ми часто знаходимо тут цікаві речі, такі як раритетний телефон та дозатор для мила у душі", — додає Грейс.

Закохані планують завершити реконструкцію до зими 2024 року, але не поспішають, насолоджуючись кожним етапом цього унікального проєкту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Еша Мадзіна з Лондона (Велика Британія), який купив "найпотворніший" будинок на вулиці й здивував мешканців британської столиці тим, як йому вдалося перетворити старе помешкання на райський сімейний куточок з усіма вигодами.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (майже 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.