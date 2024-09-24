Шансы 1 к 10 000: мужчина во время ужина нашел в блюде приятный сюрприз (фото)

Совладелец ресторана морепродуктов The Quayside отметил, что это лишний раз показывает, чем могут удивить "родные воды".

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Мужчина из Великобритании ужинал со своей возлюбленной Пейдж Хокинс в ресторане морепродуктов The Quayside и случайно нашел в заказанном блюде настоящую жемчужину. Об этом сообщает BBC News.

Хокинс, которая в тот день праздновала свой день рождения, была шокирована, увидев, как партнер достает из мидий белый шарик. По словам женщины, он "нашел что-то очень твердое", а затем вытащил жемчужину изо рта.

"Я ела много мидий в свое время, но никогда не сталкивалась с чем-то подобным. Даже искала в интернете, чтобы узнать, насколько часто случаются подобные случаи. Как выяснилось, шансы 1 к 10 000", — рассказывает британка.

Мужчина нашел жемчужину в своем блюде Фото: The Quayside

Скотт Эпплгарт, совладелец ресторана морепродуктов The Quayside, отметил, что это лишний раз показывает, чем могут удивить "родные воды".

"Мы продаем больше мидий, чем кто-либо другой. Около 25 кг в неделю. Однако за всю историю бизнеса никогда не сталкивались с такой проблемой", — смеется он.

Хокинс описала эту находку как "маленький подарок" ко дню своего рождения. В ближайшее время она планирует вставить украшение в свое ожерелье.

Пейдж Хокинс хвастается находкой Фото: The Quayside

Напомним, ранее Фокус писал, что клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.

А вот посетитель заведения Taco Bell утверждает, что нашел в своем блюде украшение для пирсинга с блестящим камнем. Ювелирное изделие застряло в кусочке нарезанного кубиками лука.