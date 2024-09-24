Шанси 1 до 10 000: чоловік під час вечері знайшов у страві приємний сюрприз (фото)

Співвласник ресторану морепродуктів The Quayside зазначив, що це зайвий раз показує, чим можуть здивувати "рідні води".

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Чоловік з Великої Британії вечеряв зі своєю коханою Пейдж Гокінс у ресторані морепродуктів The Quayside й випадково знайшов у замовленій страві справжню перлину. Про це повідомляє BBC News.

Гокінс, яка того дня святкувала свій день народження, була шокована, побачивши, як партнер дістає з мідій білу кульку. За словами жінки, він "знайшов щось дуже тверде", а потім витягнув перлину з рота.

"Я їла багато мідій у свій час, але ніколи не стикалася з чимось подібним. Навіть шукала в інтернеті, щоб дізнатися, наскільки часто трапляються подібні випадки. Як з’ясувалося, шанси 1 до 10 000", — розповідає британка.

Чоловік знайшов перлину в своїй страві Фото: The Quayside

Скотт Епплгарт, співвласник ресторану морепродуктів The Quayside, зазначив, що це зайвий раз показує, чим можуть здивувати "рідні води".

"Ми продаємо більше мідій, ніж будь-хто інший. Близько 25 кг на тиждень. Однак за всю історію бізнесу ніколи не стикалися з такою проблемою", — сміється він.

Хокінс описала цю знахідку як "маленький подарунок" до дня свого народження. Найближчим часом вона планує вставити прикрасу в своє намисто.

Пейдж Гокінс хизується знахідкою Фото: The Quayside

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.

А от відвідувач закладу Taco Bell стверджує, що знайшов у своїй страві прикрасу для пірсингу з блискучим камінцем. Ювелірний виріб застряг у шматочку нарізаної кубиками цибулі.