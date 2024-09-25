"Надо оттуда бежать": женщина откопала возле дома находку времен Первой мировой (фото)

Энн Селларс опубликовала пост в социальных сетях, показав кадры с таинственными камнями. Она очень обеспокоена из-за сложившейся ситуации.

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33-летняя Энн Селларс, мать пятерых детей из Флоренции (Южная Каролина, США), занималась садоводством возле своего дома, высаживая хризантемы, и сделала жуткое открытие, откопав фрагменты надгробий. Женщина рассказала о своей жуткой находке на одном из форумов в Reddit, собрав десятки тысяч реакций.

Селларс говорит, что сначала заметила большие камни, которые торчали из поверхности земли. С помощью граблей она раскопала больше почвы и вскоре поняла, что это старые надгробные плиты.

"Я понимала, что там есть еще что-то, поэтому била мотыгой и слышала стук. Но не хотелось все испортить. Мы были напуганы. Сын просил не беспокоить мертвых, потому что думал, что нас потом будут преследовать призраки", — отметила Селларс в интервью Newsweek.

Энн Селларс нашла в саду надгробные плиты Фото: Reddit

Американка опубликовала видео в TikTok, показав кадры с таинственными камнями и выразив свое беспокойство из-за сложившейся ситуации. Позже ее ролик исчез из сети.

"Я действительно не знаю, что делать. Есть ли там люди? Некоторые из надгробных плит старые, но посмотрите на это — 1895 год. Кто-нибудь знает, как действовать в такой ситуации?" — спросила автор ролика у своих зрителей.

Пользователи сети были шокированы тем, насколько древней оказалась находка. "1895? Не может быть", — заметил один из них. Другие были так же напуганы: "Вам надо оттуда бежать".

Энн удалось расшифровать некоторые имена, выгравированные на плитах. Один из них принадлежал ветерану Второй мировой войны по имени Уильям Маттевей, а другой — ветерану Первой мировой войны Джеймсу Харрельсону.

"Мы просто подумали, что это круто, потому что захоронения, вероятно, что-то значили для людей, которые жили здесь до нас. Дому почти 80 лет", — добавляет Селларс.

Позже в комментариях появилась Гвендолин МакФейл — писательница и эксперт по захоронениям, которая пишет под псевдонимом J. Stanion. Она объяснила, что надгробия кто-то мог перенести на территорию дома Энн Селларс из соседнего ветеранского кладбища.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученый Гийом Блондель вместе со своими студентами сделал невероятное открытие во время археологических раскопок в галльском поселке возле города Дьепп, что на севере Франции. Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом, внутри которого хранилось таинственное послание.

А вот один человек не на шутку испугался, когда нашел под старыми обоями в своей детской комнате серию жутких рисунков. Это заставили его задуматься, что жилье проклято.