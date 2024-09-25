"Треба звідти тікати": жінка відкопала біля дому знахідку часів Першої світової (фото)

Енн Селларс опублікувала пост у соціальних мережах, показавши кадри з таємничим камінням. Жінка дуже занепокоєна через ситуацію, що склалася.

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33-річна Енн Селларс, мати п'ятьох дітей з Флоренції (Південна Кароліна, США), займалася садівництвом біля свого будинку, висаджуючи хризантеми, й зробила моторошне відкриття, відкопавши фрагменти надгробків. Жінка розповіла про свою моторошну знахідку на одному з форумів у Reddit, зібравши десятки тисяч реакцій.

Селларс каже, що спершу помітила велике каміння, яке стирчало з поверхні землі. За допомогою граблів вона розкопала більше ґрунту й незабаром зрозуміла, що це старі надгробні плити.

"Я розуміла, що там є ще щось, тож била мотикою та чула стукіт. Втім, не хотілося все зіпсувати. Ми були налякані. Син просив не турбували мертвих, бо думав, що нас потім будуть переслідувати привиди", — зазначила Селларс в інтерв'ю Newsweek.

Енн Селларс знайшла в саду надгробні плити Фото: Reddit

Американка опублікувала відео у TikTok, показавши кадри з таємничим камінням й висловивши своє занепокоєння через ситуацію, що склалася. Пізніше її ролик зник з мережі.

"Я дійсно не знаю, що робити. Чи є там люди? Деякі з надгробних плит старі, але подивіться на це — 1895 рік. Хто-небудь знає, як діяти в такій ситуації?" — запитала авторка ролика у своїх глядачів.

Користувачі мережі були шоковані тим, наскільки давньою виявилась знахідка. "1895? Не може бути", — зауважив один з них. Інші були так само налякані: "Вам треба звідти тікати".

Енн вдалось розшифрувати деякі імена, викарбувані на плитах. Один з них належав ветерану Другої світової війни на ім'я Вільям Маттевей, а інший — ветерану Першої світової війни Джеймсу Харрельсону.

"Ми просто подумали, що це круто, бо поховання, ймовірно, щось означали для людей, які жили тут до нас. Будинку майже 80 років", — додає Селларс.

Пізніше у коментарях з’явилась Гвендолін МакФейл — письменниця та експертка з поховань, яка пише під псевдонімом J. Stanion. Вона пояснила, що надгробки хтось міг перенести на територію будинку Енн Селларс з сусіднього ветеранського кладовища.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчений Гійом Блондель разом зі своїми студентами зробив неймовірне відкриття під час археологічних розкопок в галльському селищі біля міста Дьєпп, що на півночі Франції. Учасники експедиції натрапили на глиняний глечик зі скляним флаконом, усередині якого зберігалось таємниче послання.

А от один чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте.