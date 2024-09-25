Владелица салона красоты случайно узнала, что все считают ее мертвой (фото)

Фей Финаро опубликовала пост в Facebook, чтобы заверить своих близких, что она на самом деле жива и здорова.

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39-летняя владелица салона красоты Фэй Финаро из Ноттингема (Великобритания) проснулась однажды утром и узнала, что все считают ее умершей. Женщину засыпали звонками родственники и друзья после того, как прочитали ее некролог, опубликованный в интернете. Об этом пишет издание Metro.

Британка была шокирована, когда после звонка обеспокоенного друга увидела свое имя и фотографию в разделе некрологов на сайте Mansfield Chad, где есть возможность отправить венки семьям умерших.

Фей Финаро прочитала свой некролог на сайте Фото: Faye Finaro

Финаро опубликовала пост в Facebook, чтобы заверить своих близких, что она на самом деле жива и здорова, а также отправила электронное письмо в Mansfield Chad, чтобы сообщить, что произошла досадная ошибка.

Владелица салона красоты позже выяснила, что причиной технического сбоя был человеческий фактор: администратор издания случайно разместил информацию об успешном бизнесе Фей Финаро не в том разделе.

"Возможно, мне будут присылать цветы в течение 30 дней! Это должен был быть обычный день в моей жизни, но вдруг мне позвонил взволнованный друг и спросил, жива ли я. Когда рассказала о казусе в Facebook, то многие написали в комментариях, что это очень смешно и весело", — рассказывает Фей.

Финаро опубликовала пост в Facebook, чтобы заверить своих близких, что она на самом деле жива и здорова Фото: Faye Finaro

Кстати, недавно предпринимательница получила награду за свой бизнес, поэтому одна из ее подруг зашла в интернет, чтобы найти новость о победе, но вместо этого наткнулась на некролог. На сайте разместили фотографию "покойной" с подписью "Некролог Фей Финаро", а также предлагали прислать цветы ее родным в знак поддержки в трудную минуту.

"Мы действительно знаем об этой проблеме и находимся на связи с госпожой Финаро по этому вопросу", — отметил представитель Mansfield Chad.

Напомним, ранее Фокус писал, что 90-летняя бразильянка Норма Силвейра да Силва попала в заголовки масс-медиа после "воскрешения из мертвых". Медики из больницы Сан-Хосе в Большом Флорианополисе констатировали ее смерть от инфекции 25 ноября в 23:40. После чего тело женщины доставили в крематорий, где один из работников случайно заметил, что она на самом деле жива: Норма была еще теплой и едва слышно дышала.

Кроме того, в Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена в больнице мертвой. Очевидцы рассказывают, что "покойница" начала стучать изнутри гроба.