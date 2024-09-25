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Власниця салону краси одного дня дізналась, що всі вважають її мертвою (фото)

Помилковий некролог, Фей Фінаро, жінку всі вважали мертвою через помилку на сайті, курйози, цікаві історії
Фото: Freepik | Фей Фінаро випадково дізналась про свою "смерть"

Фей Фінаро опублікувала пост у Facebook, щоб запевнити своїх близьких, що вона насправді жива та здорова.

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39-річна власниця салону краси Фей Фінаро з Ноттінгема (Велика Британія) прокинулась одного ранку й дізналась, що усі вважають її померлою. Жінку засипали дзвінками родичі та друзі після того, як прочитали її некролог, опублікований в інтернеті. Про це пише видання Metro.

Британка була шокована, коли після дзвінка стурбованого друга побачила своє ім'я та фотографію в розділі некрологів на сайті Mansfield Chad, де є можливість надіслати вінки родинам померлих.

Помилковий некролог, Фей Фінаро, жінку всі вважали мертвою через помилку на сайті, курйози, цікаві історії Fullscreen
Фей Фінаро прочитала свій некролог на сайті
Фото: Faye Finaro

Фінаро опублікувала пост у Facebook, щоб запевнити своїх близьких, що вона насправді жива та здорова, а також надіслала електронного листа у Mansfield Chad, аби повідомити, що сталася прикра помилка.

Власниця салону краси пізніше з’ясувала, що причиною технічного збою був людський фактор: адміністратор видання випадково розмістив інформацію про успішний бізнес Фей Фінаро не в тому розділі.

"Можливо, мені будуть надсилати квіти протягом 30 днів! Це мав бути звичайний день у моєму житті, але раптом мені зателефонував схвильований друг й запитав, чи я жива. Коли розповіла про казус у Facebook, то чимало людей написали у коментарях, що це дуже смішно і весело", — розповідає Фей.

Помилковий некролог, Фей Фінаро, жінку всі вважали мертвою через помилку на сайті, курйози, цікаві історії Fullscreen
Фінаро опублікувала пост у Facebook, щоб запевнити своїх близьких, що вона насправді жива та здорова
Фото: Faye Finaro

До речі, нещодавно підприємця отримала нагороду за свій бізнес, тож одна з її подруг зайшла в інтернет, щоб знайти новину про перемогу, але натомість натрапила на некролог. На сайті розмістили фотографію "покійної" з підписом "Некролог Фей Фінаро", а також пропонували надіслати квіти її рідним на знак підтримки у скрутну мить.

"Ми дійсно знаємо про цю проблему й перебуваємо на зв’язку з пані Фінаро щодо цього питання", — зазначив представник Mansfield Chad.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 90-річна бразилійка Норма Сілвейра да Сілва потрапила у заголовки мас-медіа після "воскресіння з мертвих". Медики з лікарні Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі констатували її смерть від інфекції 25 листопада об 23:40. Після чого тіло жінки доправили у крематорій, де один з працівників випадково помітив, що вона насправді жива: Норма була ще теплою і ледь чутно дихала.

Крім того, в Еквадорі під час власних похоронів ожила 76-річна жінка, яка була оголошена в лікарні мертвою. Очевидці розповідають, що "покійниця" почала стукати зсередини труни.