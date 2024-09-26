Готовился пять лет: британец совершил прыжок с горы Килиманджаро (видео)

Тим Хауэлл прыгнул с высоты 5450 метров, правильно выбрав момент, когда погодные условия были идеальными.

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Британец Тим Хауэлл, ветеран бейсджампинга с более чем 11-летним стажем, совершил невероятно сложный прыжок с горы Килиманджаро в Танзании. Видео трюка, к которому он готовился пять лет, уже стало вирусным. Об этом пишет Daily Star.

Прыжок с вершины Килиманджаро

Прыжку 35-летнего "ветерана" экстремального спорта предшествовали две попытки, которые были неудачными. Тим сказал, что в этот раз условия были идеальными.

"На этот раз я знал, где это находится, знал лучшие места приземления и мог взять группу и все организовать для них, зная о нерешенных вопросах. Когда я приземлился с этого — это было потрясающе — было так здорово приземлиться и увидеть, что все твои друзья тоже в безопасности. Это определенно отличалось от обычного прыжка воскресным утром!", — отметил он.

Тим провел в воздухе около минуты, преодолев два с половиной километра и достигнув головокружительной скорости в 260 километров в час. Опытный вингсьют-парашютист возглавил прыжок с четырьмя другими членами команды — Марко, Энн, Питером, Майки.

У всей команды в активе около 5000 прыжков и более 50 лет опыта.

Группе потребовалось четыре дня, чтобы подняться до точки прыжка (обычно это занимает не менее шести дней), поскольку им нужно было достичь вершины при подходящих погодных условиях, а любое более позднее путешествие означало бы, что это небезопасно.

"Это был сложный прыжок. Нам нужно было попасть в правильное погодное окно, но при этом убедиться, что все акклиматизировались и не заболели из-за большой высоты. Мы все знали, что можно чувствовать головокружение, причем совершенно по-другому из-за высоты, поэтому мы все хотели убедиться, что находимся в наилучшем возможном психологическом и физическом состоянии", — рассказал Тим.

Опытный вингсьют-джампер подчеркивает обширную работу, подготовку и расчеты, которые необходимы для того, чтобы сделать такой прыжок возможным. От тригонометрии, рисования графиков, нанесения полетов на карты, расчетов — он объясняет, что нужно выполнить много математических расчетов, чтобы определить, возможен ли прыжок.

Тим пошутил, что наверняка его учитель, который учил его тригонометрии в школе, и подумать не мог, что полученные знания его бывший ученик будет использовать для того, чтобы рассчитать прыжок с самой высокой точки африканского континента.

Еще один из впечатляющих трюков Тима на вершине горы

Напомним, в прошлом году норвежский дайвер Кен Сторнес стал первым человеком, совершившим "смертельное погружение" с высоты более 40 метров, прыгнув со скалы в ледяную воду.