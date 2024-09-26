Готувався п'ять років: британець здійснив стрибок з гори Кіліманджаро (відео)

Тім Гауелл стрибнув із висоти 5450 метрів, правильно вибравши момент, коли погодні умови були ідеальними.

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Британець Тім Гауелл, ветеран бейсджампінгу з більш ніж 11-річним стажем, здійснив неймовірно складний стрибок з гори Кіліманджаро в Танзанії. Відео трюку, до якого він готувався п'ять років, уже стало вірусним. Про це пише Daily Star.

Стрибок із вершини Кіліманджаро

Стрибку 35-річного "ветерана" екстремального спорту передували дві спроби, які були невдалими. Тім сказав, що цього разу умови були ідеальними.

"Цього разу я знав, де це знаходиться, знав найкращі місця приземлення і міг узяти групу і все організувати для них, знаючи про невирішені питання. Коли я приземлився з цього — це було приголомшливо — було так здорово приземлитися і побачити, що всі твої друзі теж у безпеці. Це безумовно відрізнялося від звичайного стрибка недільного ранку!", — зазначив він.

Тім провів у повітрі близько хвилини, подолавши два з половиною кілометри і досягнувши запаморочливої швидкості у 260 кілометрів на годину. Досвідчений вінгсьют-парашутист очолив стрибок із чотирма іншими членами команди — Марко, Енн, Пітером, Майкі.

У всієї команди в активі близько 5000 стрибків і понад 50 років досвіду.

Групі знадобилося чотири дні, щоб піднятися до точки стрибка (зазвичай це займає щонайменше шість днів), оскільки їм потрібно було досягти вершини за відповідних погодних умов, а будь-яка пізніша подорож означала б, що це небезпечно.

"Це був складний стрибок. Нам потрібно було потрапити в правильне погодне вікно, але при цьому переконатися, що всі акліматизувалися і не захворіли через велику висоту. Ми всі знали, що можна відчувати запаморочення, до того ж зовсім по-іншому через висоту, тому ми всі хотіли переконатися, що перебуваємо в найкращому можливому психологічному та фізичному стані", — розповів Тім.

Досвідчений вінгсьют-джампер наголошує на великій роботі, підготовці та розрахунках, які необхідні для того, щоб зробити такий стрибок можливим. Від тригонометрії, малювання графіків, нанесення польотів на карти, розрахунків — він пояснює, що потрібно виконати багато математичних розрахунків, щоб визначити, чи можливий стрибок.

Тім пожартував, що напевно його вчитель, який навчав його тригонометрії в школі, і подумати не міг, що отримані знання його колишній учень використовуватиме для того, щоб розрахувати стрибок із найвищої точки африканського континенту.

Ще один із вражаючих трюків Тіма на вершині гори

Нагадаємо, торік норвезький дайвер Кен Сторнес став першою людиною, яка здійснила "смертельне занурення" з висоти понад 40 метрів, стрибнувши зі скелі в крижану воду.