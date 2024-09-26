Набросились неизвестные существа: пара решила искупаться в ручье посреди джунглей (видео)

Короткая вылазка туристов к ручью послужила суровым предупреждением людям об опасностях, скрывающихся под поверхностью таинственных и заманчивых водоемов.

Related video

Мечта блогера Чарли Оливера Бейтса и его подруги по имени Эйдин окунуться в ручей в джунглях быстро превратилась в кошмар после того, как они решили окунуться. Он поделился соответствующим видео в TikTok.

Пара решила поделиться своим опытом, чтобы предупредить людей.

"Вам лучше дважды подумать, прежде чем прыгать в случайную воду в джунглях", — подписал он свой ролик.

Несмотря на всю привлекательность водоема, пара вскоре оказалась в неприятной ситуации и попала в больницу. Чарли Оливер Бейтс рассказал, как ему и его спутнице Эйдин повезло спуститься к ручью по импровизированной лестнице из корней деревьев, а затем прыгнуть в воду.

"Когда мы подплыли к туннелю водопада, мы почувствовали, как какие-то существа обгладывают наши тела, а когда мы добрались до скал, у нас обоих начался сильный зуд. Быстрый поиск в Google показал, что у нас "зуд пловца", вызываемый паразитом, содержащимся в озерной воде. Поэтому нас проверили медики, и, к счастью, мы полностью выздоровели", — сказал блогер.

Несмотря на всю привлекательность водоема, пара вскоре оказалась в неприятной ситуации и попала в больницу Фото: TikTok

Многие зрители поддержали идею Чарли не окунаться в таинственные водоемы:

"Да, я живу в Австралии, и я бы никогда не прыгнул в случайный водоем, там всегда есть хотя бы одна вещь, которая может вас убить";

"Правило большого пальца: если вы не видите, что другие туристы купаются, не будьте первым. Даже то, что местные жители купаются, не говорит о том, что вода безопасна… должны быть туристы".

Ранее Фокус сообщал, что опытная туристка рассказала, как организовать роскошный отдых. Путешественница Эмма Кук успела побывать в подземном спа-салоне, найти исторический отель и продегустировать вино на винодельне. Также она раскрыла главный секрет своей экономии.

Также стало известно, что пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели. Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.