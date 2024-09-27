Заметил тревожную тенденцию: собачий бихевиорист назвал породу, которую не стоит заводить начинающим

Специалист советует тем, кто хочет взять на себя ответственность за домашнего любимца, дважды подумать, прежде чем выбирать определенные породы.

Related video

Собачий бихевиорист Уилл Атертон считает, что людям, которые впервые решили завести собаку, лучше отказаться от овчарок рабочей линии и малинуа, потому что они могут усложнить жизнь своим хозяевам. Об этом пишет The Mirror.

Уилл Атертон посоветовал тем, кто хочет взять на себя ответственность за домашнего любимца, дважды подумать, прежде чем выбирать определенные породы. Он рассказал, что заметил тревожную "тенденцию".

"Я вижу тенденцию, что люди заводят собак, которыми не могут управлять, потому что не накопили такого опыта и навыков", — говорит эксперт по поведению собак.

Он предлагает выбирать более управляемые породы.

"С ростом популярности овчарок рабочей линии и малинуа многие из них попадают в спасательные центры — приюты. Удивительные люди хотят помочь их спасти, но они оказываются слишком тяжелыми для них и создают серьезные хлопоты", — рассказывает бихевиорист.

Пользователи сети под публикацией Уилла Атертона посоветовали начинающим собаководам заводить, например, лабрадоров.

Напомним, что ветеринар из Великобритании назвал четыре породы собак, которые он не рекомендует покупать тем, кто впервые решил завести это животное.