Помітив тривожну тенденцію: собачий біхевіорист назвав породу, яку не варто заводити початківцям

Фахівець радить тим, хто хоче взяти на себе відповідальність за домашнього улюбленця, двічі подумати, перш ніж вибирати певні породи.

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Собачий біхевіорист Вілл Атертон вважає, що людям, які вперше вирішили завести собаку, краще відмовитися від вівчарок робочої лінії та малінуа, бо вони можуть ускладнити життя своїм господарям. Про це пише The Mirror.

Вілл Атертон порадив тим, хто хоче взяти на себе відповідальність за домашнього улюбленця, двічі подумати, перш ніж вибирати певні породи. Він розповів, що помітив тривожну "тенденцію".

"Я бачу тенденцію, що люди заводять собак, якими не можуть керувати, бо не накопичили такого досвіду та навичок", — говорить експерт з поведінки собак.

Він пропонує вибирати більш керовані породи.

"Зі зростанням популярності вівчарок робочої лінії та малінуа багато хто з них потрапляє до рятувальних центрів — притулків. Дивовижні люди хочуть допомогти їх врятувати, але вони виявляються надто важкими для них і створюють серйозний клопіт", — розповідає біхевіорист.

Користувачі мережі під публікацією Вілла Атертона порадили собаківникам-початківцям заводити, наприклад, лабрадорів.

Нагадаємо, що ветеринар з Великої Британії назвав чотири породи собак, які він не рекомендує купувати тим, хто вперше вирішив завести цю тварину.