Женщина хочет развестись спустя 40 дней после свадьбы из-за плохой гигиены мужа

Консультант семейного центра рассказал, что молодая пара начала ссориться из-за гигиены мужа спустя несколько недель после свадьбы. Он принимал ванну всего пару раз в месяц и раз в неделю купался в реке.

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Женщина из Индии подала на развод со своим мужем, с которым прожила всего 40 дней, утверждая, что он принимает ванну всего один или два раза в месяц. Об этом пишет Oddity Central.

Женщина из города Агра, которая не захотела называть свое имя, обратилась в местный центр семейного консультирования, чтобы пожаловаться на плохую личную гигиену своего мужа, утверждая, что он редко ходит в душ, носит грязную одежду и страдает от неприятного запаха изо рта. По ее словам, ей было трудно даже стоять рядом с ним. В результате, прожив в браке всего 40 дней, женщина попросила о разводе. На допросе в консультационном центре муж, Раджаш, признался, что принимает ванну всего пару раз в месяц и раз в неделю очищает тело, окропляя его гангаджалом (святой водой из реки Ганг).

Один из консультантов семейного центра в Агре рассказал журналистам, что молодая пара начала горячо спорить о гигиене мужа через несколько недель после свадьбы. В конце концов женщина покинула супружеский дом и вернулась к своей семье. Вскоре после этого ее семья подала жалобу на притеснение в виде приданого в местный полицейский участок и потребовала развода.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Обиженная жена рассказала, что за последние 40 дней Раджаш мылся 6 раз — чуть больше, чем обычно, но только потому, что она настаивала. Узнав о ее решении развестись, муж пообещал улучшить свою гигиену и принимать ванну ежедневно, но семья женщины заявила, что она не желает с ним примириться.

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