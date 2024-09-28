"Не могу смотреть на нее прежним взглядом": мужчина застал жену за поеданием чего-то отвратительного

Женщина предпочитает есть киви вместе с кожурой, что сильно удивило ее супруга.

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У всех нас есть любимые комбинации закусок, о которых мы предпочитаем не признаваться, но когда один мужчина застал свою жену за употреблением одного продукта, он был ошеломлен. Об этом сообщает издание Мirror.

"Только что застал свою жену за поеданием целого киви. С кожурой. Как будто это было обычное яблоко. Я не могу смотреть на нее прежним взглядом", — написал он в ужасе.

Многие люди поделились, что употребление кожуры киви, однако, не является чем-то странным и может быть полностью приятным, а также иметь множество преимуществ в придачу.

Сеть магазинов здорового питания написала: "Киви — это восхитительный, экзотический и один из самых полезных фруктов, которые вы можете съесть. Но вы, возможно, не знали, что вы также можете есть кожуру. На самом деле, в кожуре содержится больше антиоксидантов, чем в мякоти киви".

Есть много других преимуществ употребления в пищу "волосатой" части фрукта, включая большое количество витамина Е, который может оказывать прямое воздействие на вашу кожу, а также они богаты клетчаткой.

В комментариях также кто-то написал: "Банда поедающих кожуру киви восстает".

Другой ответил: "Я нашел своих людей".

Одна женщина написала: "У меня была такая же реакция, когда я наблюдала, как мой партнер ест киви вместе с кожурой. Но он убедил меня попробовать, и я не из тех, кто боится трудностей, поэтому я рискнула! И теперь я ем кожуру киви. Я ее промываю и вытираю насухо, и это избавляет ее от лишних волосков!".

Напомним, что результаты нового исследования говорят о том, что употребление киви может улучшить настроение всего за 4 дня.