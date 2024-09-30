Мужчину уволили с работы за 50-часовую историю запросов в Google: что он искал

Джош Уильямс рассказал, что хотя ему и удалось немного заработать, одного этого не хватило даже на оплату счетов. Кроме того, ему в работе отказывали потенциальные работодатели.

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Мужчину уволили с работы, после того как руководство распечатало историю его 50-часовых поисковых запросов в Google. Об этом пишет Daily Star.

Так, Джош Уильямс работал администратором по работе с клиентами. Через три месяца после начала работы его вызвал на совещание начальник и сказал, что тот трижды отсутствовал на работе по нелепым причинам, в частности, из-за использования "загара для носа".

"Я находился на испытательном сроке. У меня было два или три больничных, и оправдания, которые я использовал, были просто ужасно глупыми... Дело дошло до того, что у меня просто была маленькая нагрузка. Мне просто не давали никакой работы, поэтому я начал гуглить на компьютере компании", — рассказал Джош Уильямс.

Среди его интернет-запросов — вопросы о "неудачном ботоксе Саймона Коуэлла" и "Болят ли зубы у индейки".

Перед увольнением он потратил все свои сбережения на лечение собственных зубов. Уильямс признался, что был загнан в угол. Он остался без денег и без работы, а потому решил опубликовать историю его увольнения в TikTok, чтобы хотя бы немного заработать.

Однако его видеоролики, опубликованные "сгоряча" после увольнения "вызвали драматические обратные эффекты". После просмотра этого видео Джошу Уильямсу отказали в трех вакансиях новые работодатели, в результате чего он чувствовал себя "смущенным и пристыженным". Поэтому мужчина призвал людей думать прежде чем что-то публиковать в интернете.

В общем публикация в интернете видеоролика о потере работы принесла ему 450 фунтов стерлингов. Однако этой суммы недостаточно для оплаты арендной платы и других счетов.

Джош Уильямс также получил много оскорбительной критики за размещенное видео. Сейчас он очень жалеет о размещении видео в TikTok.

Джош уже работает координатором поставок в пищевой промышленности, но в дальнейшем он хочет заниматься созданием контента. По словам мужчины, ситуация на него очень повлияла и работа ему не нравится.

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина после увольнения с работы живет и добывает пищу в дикой природе. Напомним, что пара учителей из Великобритании после увольнения живут в "доме на колесах" и путешествуют по миру.