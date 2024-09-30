Чоловіка звільнили з роботи за 50-годинну історію запитів у Google: що він шукав

Джош Вільямс розповів, що хоча йому і вдалося трохи заробити, одна цього не вистачило навіть на оплату рахунків. Окрім того, йому в роботі відмовляли потенційні роботодавці.

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Чоловіка звільнили з роботи, після того як керівництво роздрукувало історію його 50-годинних пошукових запитів у Google. Про це пише Daily Star.

Так, Джош Вільямс працював адміністратором у роботі з клієнтами. Через три місяці після початку роботи його викликав на нараду начальник і сказав, що той тричі був відсутнім на роботі з безглуздих причин, зокрема, через використання "засмаги для носа".

"Я перебував на випробувальному термін. У мене було два чи три лікарняні, та виправдання, які я використав, були просто страшенно дурними… Справа дійшла до того, що у мене просто було незначне навантаження. Мені просто не давали роботи, тому я почав гуглити на комп'ютері компанії", — розповів Джош Вільямс.

Серед його інтернет-запитів — питання про "невдалий ботокс Саймона Ковелла" та "Чи болять зуби в індички".

Перед звільненням він витратив всі свої заощадження на лікування власних зубів. Вільямс зізнався, що був загнаний у кут. Він залишився без грошей і без роботи, а тому вирішив опублікувати історію його звільнення в TikTok, щоб хоча б трохи заробити.

Проте його відеоролики, опубліковані "згарячу" після звільнення "викликали драматичні зворотні ефекти". Після перегляду цього відео Джошу Вільямсу відмовили в трьох вакансіях нові роботодавці, в результаті чого він почувався "збентеженим і присоромленим". Тому чоловік закликав людей думати, перш ніж щось публікувати в інтернеті.

Загалом публікація в інтернеті відеоролика про втрату роботу принесла йому 450 фунтів стерлінгів. Однак цієї суми недостатньо для оплати орендної плати та інших рахунків.

Джош Вільямс також отримав багато образливої критики за розміщене відео. Зараз він дуже шкодує про розміщення відео в TikTok.

Джош уже працює координатором поставок у харчовій промисловості, але надалі він хоче займатися створенням контенту. За словами чоловіка, ситуація на нього дуже вплинула і робота йому не до вподоби.

Раніше Фокус розповідав, що чоловік після звільнення з роботи живе і добуває їжу в дикій природі. Нагадаємо, що пара вчителів із Великої Британії після звільнення живуть у "будинку на колесах" та подорожують світом.