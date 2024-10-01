Охота за сокровищами: в лесах США спрятана золота статуя и теперь известно, в каком штате

Разработчик видеоигр Джейсон Рорер спрятал золотой приз и обещал нашедшему приз в 86 тысяч долларов.

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В США продолжается масштабная охота за сокровищами. Разработчик видеоигр Джейсон Рорер, которого называют "самым интересным в мире дизайнером видеоигр", спрятал 24-каратную золотую статуэтку где-то в лесу. И сегодня он дал важную подсказку, сообщив, что приз находится где-то в штате Массачусетс. Об этом пишет Daily Mail.

Золотая статуэтка, за которой идет охота

Впервые об охоте за сокровищами было объявлено 19 сентября, а призом стала 24-каратная золотая статуэтка стоимостью более 26 000 долларов.

На сегодня денежный приз вместе со статуэткой приблизился к общей сумме в 109 000 долларов.

Каждый день Джейсон Рорер, житель Нью-Гэмпшира, уменьшает карту и отправляет аэрофотоснимок приза тем, кто зарегистрировался для участия в игре.

В понедельник радиус сократился до 55 км, а круг, обозначающий потенциальную зону поиска, оказался на территории Массачусетса в долине Пайонир, где также расположено много колледжей.

Первоначально на карте потенциальная зона поиска была обозначена как окружность радиусом 800 км, простирающаяся от Новой Англии до Филадельфии и Вашингтона (округ Колумбия).

Охотникам, участвовавшим в поисках, в первый день предоставили фотографию, сделанную на высоте всего 30 см от земли.

Снимок с высоты деревьев появилось на двенадцатый день охоты. Но и тогда приз не был найден. И вот, как сообщается на сайте проекта Skydrop, осталось всего девять дней охоты за сокровищами.

Приз представляет собой золотую статую, похожую на трофей, из 24-каратного золота весом в 280 грамм стоимостью более 26 000 долларов США, а также увеличивающийся денежный приз, который в настоящее время составляет 83 000 долларов США.

В последний день поисков, который назначен на 10 октября, карта уменьшится до одного квадратного фута — по сути, она будет указывать участникам прямо на место.

Золотая статуэтка, за которой идет охота

Но Рорер верит в игроков и ожидает, что золотая статуя будет найдена где-то на третьей неделе, которая начнется в четверг. Охотники за сокровищами за 20 долларов получают доступ к ежедневным подсказкам и могут обсуждать их в групповом чате, доступном только для участников.

На сайте доступна прямая трансляция с веб-камеры на золотой трофей, а также скриншоты при обнаружении движения поблизости.

Пока что единственным обнаруженным живыми существами рядом с призом были белки и другие дикие животные, которые, похоже, проявляют любопытство к статуэтке.

Белки сразу нашли золотую статуэтку Фото: Скриншот

Джейсон Рорер работает в индустрии видеоигр уже более двух десятилетий, создавая игры для узкоспециализированной аудитории. Одно из его творений — игра под названием "Один час, одна жизнь" — представляет собой философскую игру-медитацию.

Несмотря на то, что игра пользовалась успехом у критиков, он признался, что "мои друзья и семья никогда в нее не играли, потому что она была слишком эзотерической".

Но он хотел создать что-то еще большее — и начал задаваться вопросом, как создать величайшую в мире охоту за сокровищами.

Рорер любит ходить в походы со своими тремя сыновьями и сказал, что цель проекта Skydrop — отвлечь людей от экранов и отправить их в лес — исследовать и проводить время на природе. Он хотел сделать его достаточно доступным, чтобы в него мог играть каждый.

"Это происходит где-то там, в лесу, в реальном времени, и это доступно. Вам не нужно быть геймером", — сказал Рорер.

Рорер рассказал, что его вдохновили другие игры о поиске сокровищ, в том числе Fenn Treasure — охота за сокровищами, которые торговец произведениями искусства и писатель Форрест Фенн спрятал в Скалистых горах.

На поиски приза, стоимость которого оценивается не менее чем в миллион долларов, ушло десять лет, и в ходе этого процесса погибло пятеро участников.

Но Рорер хотел внести изюминку в предыдущие поиски и создал поиск сокровищ с конечной датой.

Напомним, археологи в Норвегии нашли сокровище викингов, которые пролежало в земле более 1000 лет.