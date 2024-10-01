Полювання за скарбами: у лісах США захована золота статуя і тепер відомо, в якому штаті

Розробник відеоігор Джейсон Рорер сховав золотий приз і обіцяв тому, хто знайде, приз у 86 тисяч доларів.

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У США триває масштабне полювання за скарбами. Розробник відеоігор Джейсон Рорер, якого називають "найцікавішим у світі дизайнером відеоігор", сховав 24-каратну золоту статуетку десь у лісі. І сьогодні він дав важливу підказку, повідомивши, що приз знаходиться десь у штаті Массачусетс. Про це пише Daily Mail.

Золота статуетка, за якою триває полювання

Уперше про полювання за скарбами було оголошено 19 вересня, а призом стала 24-каратна золота статуетка вартістю понад 26 000 доларів.

На сьогодні грошовий приз разом зі статуеткою наблизився до загальної суми в 109 000 доларів.

Щодня Джейсон Рорер, мешканець Нью-Гемпшира, зменшує карту і надсилає аерофотознімок призу тим, хто зареєструвався для участі в грі.

У понеділок радіус скоротився до 55 км, а коло, що позначає потенційну зону пошуку, опинилося на території Массачусетса в долині Пайонір, де також розташовано багато коледжів.

Спочатку на карті потенційна зона пошуку була позначена як коло радіусом 800 км, що простягається від Нової Англії до Філадельфії та Вашингтона (округ Колумбія).

Мисливцям, які брали участь у пошуках, першого дня надали фото, зроблене на висоті всього 30 см від землі.

Знімок з висоти дерев з'явився на дванадцятий день полювання. Але й тоді приз не було знайдено. І ось, як повідомляється на сайті проєкту Skydrop, залишилося всього дев'ять днів полювання за скарбами.

Приз являє собою золоту статую, схожу на трофей, з 24-каратного золота вагою 280 грамів вартістю понад 26 000 доларів США, а також грошовий приз, що збільшується, який наразі становить 83 000 доларів США.

В останній день пошуків, який призначений на 10 жовтня, карта зменшиться до одного квадратного фута — по суті, вона вказуватиме учасникам прямо на місце.

Золота статуетка, за якою триває полювання

Але Рорер вірить у гравців і очікує, що золоту статую буде знайдено десь на третьому тижні, який розпочнеться в четвер. Мисливці за скарбами за 20 доларів отримують доступ до щоденних підказок і можуть обговорювати їх у груповому чаті, доступному тільки для учасників.

На сайті доступна пряма трансляція з вебкамери на золотий трофей, а також скриншоти в разі виявлення руху поблизу.

Поки що єдиними виявленими живими істотами поруч із призом були білки та інші дикі тварини, які, схоже, виявляють цікавість до статуетки.

Білки одразу знайшли золоту статуетку Фото: Скриншот

Джейсон Рорер працює в індустрії відеоігор уже понад два десятиліття, створюючи ігри для вузькоспеціалізованої аудиторії. Одне з його творінь — гра під назвою "Одна година, одне життя" — являє собою філософську гру-медитацію.

Попри те, що гра мала успіх у критиків, він зізнався, що "мої друзі та сім'я ніколи в неї не грали, тому що вона була занадто езотеричною".

Але він хотів створити щось ще більше — і почав шукати відповіді на запитання, як створити найбільше у світі полювання за скарбами.

Рорер любить ходити в походи зі своїми трьома синами і сказав, що мета проєкту Skydrop — відволікти людей від екранів і відправити їх до лісу — досліджувати і проводити час на природі. Він хотів зробити його досить доступним, щоб у нього міг грати кожен.

"Це відбувається десь там, у лісі, в реальному часі, і це доступно. Вам не потрібно бути геймером", — сказав Рорер.

Рорер розповів, що його надихнули інші ігри про пошук скарбів, зокрема Fenn Treasure — полювання на скарби, які торговець витворами мистецтва і письменник Форрест Фенн сховав у Скелястих горах.

На пошуки призу, вартість якого оцінюють щонайменше в мільйон доларів, пішло десять років, і під час цього процесу загинуло п'ятеро учасників.

Але Рорер хотів внести родзинку в попередні пошуки і створив пошук скарбів із кінцевою датою.

Нагадаємо, археологи в Норвегії знайшли скарб вікінгів, який пролежав у землі понад 1000 років.