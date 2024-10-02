Комичная погоня: турист неделю искал редчайшую птицу Британии и смог разозлить ее (видео)

Любитель дикой природы Куки хотел увидеть глухаря, которых осталось всего около 500. В результате желаемая встреча закончилась не совсем так, как он предполагал.

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Мужчина много дней потратил на то, чтобы найти редчайшее животное на территории Великобритании, однако это закончилось не совсем так, как он предполагал. Об этом говорится в материале Mirror.

Речь идет об авторе популярного YouTube-канала "Дикая природа с Куки". Он неделю искал редчайшее животное и все получилось, хоть и вызвало смех у поклонников. Комичную погоню удалось снять на видео.

Куки прославился тем, что снимает свои путешествия по дикой природе и часто ищет животных, которых практически невозможно найти. Во время очередных похождений по Британии ему захотелось увидеть один из исчезающих видов. Речь про глухаря — крупная птица, которая похожа на индейку.

Родом редкий вид из шотландских лесов и численность глухарей находится на грани вымирания — всего около 500 особей.

"Несмотря на малочисленность популяции, Куки повезло: после долгой недели поисков он увидел глухаря. Однако реакция птицы на то, что ее заметили, оказалась не совсем такой, как ожидал мужчина", — говорится в сообщении.

Когда путешественнику удалось встретить птицу, то он выкрикнул: "Боже мой, она огромная". Спустя мгновенье восторг пропал, ведь глухарь проявил раздражение в отношении к человеку и вынудил его быстро отступить.

"Он показывает на меня. Он злится", — заявил Куки в опубликованном на странице в социальной сети TikTok ролике, после чего начал убегать от птицы, которая выдвинулась в его сторону.

Комментаторы были в восторге от увиденных кадров и начали смеяться над мужчиной в комментариях, но все же поздравили его с тем, что он дошел до цели.

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