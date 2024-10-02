Комічна гонитва: турист тиждень шукав рідкісного птаха Британії і зміг розлютити його (відео)

Шанувальник дикої природи Кукі хотів побачити глухаря, яких залишилося всього близько 500. У результаті бажана зустріч закінчилася не зовсім так, як він припускав.

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Чоловік багато днів витратив на те, щоб знайти рідкісну тварину на території Великої Британії, однак це закінчилося не зовсім так, як він припускав. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Йдеться про автора популярного YouTube-каналу "Дика природа з Кукі". Він тиждень шукав рідкісну тварину і все вийшло, хоч і викликало сміх у шанувальників. Комічну погоню вдалося зняти на відео.

Кукі прославився тим, що знімає свої подорожі дикою природою і часто шукає тварин, яких практично неможливо знайти. Під час чергових пригод по Британії йому захотілося побачити один з видів, що зникає. Мова про глухаря — великого птаха, який схожий на індичку.

Родом рідкісний вид із шотландських лісів і чисельність глухарів перебуває на межі вимирання — лише близько 500 особин.

"Попри нечисленність популяції, Кукі пощастило: після довгого тижня пошуків він побачив глухаря. Однак реакція птаха на те, що його помітили, виявилася не зовсім такою, як очікував чоловік", — ідеться в повідомленні.

Коли мандрівникові вдалося зустріти птаха, то він вигукнув: "Боже мій, він величезний". За мить захоплення зникло, адже глухар проявив роздратування у ставленні до людини і змусив її швидко відступити.

"Він показує на мене. Він злиться", — заявив Кукі в опублікованому на сторінці в соціальній мережі TikTok ролику, після чого почав тікати від птаха, який висунувся в його бік.

Коментатори були в захваті від побачених кадрів і почали сміятися над чоловіком у коментарях, але все ж привітали його з тим, що він дійшов до мети.

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